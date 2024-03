MILEI NEGOCIARÁ CON «LA CASTA» PARA QUE EL JUEZ ARIEL LIJO LLEGUE A LA CORTE SUPREMA

El Presidente propuso al juez federal señalado como un hombre «del sistema». Su postulación hizo ruido en el aparato político por su cercanía al peronismo pero sobre todo en el ámbito judicial por sus posiciones ambivalentes.

El Poder Ejecutivo enviará al Senado el pliego de Ariel Lijo para que el juez federal se sume a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fin de cubrir la vacante que dejó Elena Highton de Nolasco al renunciar en 2021. A Lijo lo identifican como un hombre que mantiene relaciones con el kircherismo y estrechó lazos con el radicalismo y el macrismo.

La designación de los ministros de la Corte es una atribución que le corresponde al Presidente de la Nación con acuerdo del Senado por dos tercios de sus miembros presentes, en sesión pública convocada para ese fin.

La motosierra no va funcionar esta vez. No al menos contra «la casta judicial». Es que Milei entendió que no puede podar todo lo que encuentra a su paso, no, al menos, en la Justicia. Para sostener esto no hay que buscar archivos, ayer el Presidente emitió un comunicado en el que postuló a Ariel Lijo para ocupar un sillón en la Corte Suprema. Se trata de un juez federal con casi 20 años de antigüedad, que mantiene buenos vínculos con todo el arco político, por lo que es percibido como un juez «del sistema».

Lijo tiene 55 años, y llegó a la Justicia Federal en 2004 durante el gobierno de Néstor Kirchner. Desde ese momento tejió relaciones con los dirigentes del kirchnerismo y de los peronismos provinciales. Hoy es titular del juzgado federal 4 de Comodoro Py, desde donde tuvo varias causas de alto impacto político: investigó crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar y condenó a Cristiano Nicolaides,y también estuvo a cargo del caso Ciccone, en el que procesó y envió a juicio oral al exvicepresidente Amado Boudou, a quien también detuvo en noviembre de 2017. También investigó la gestión de Mauricio Macri por el negociado del Correo Argentino, pero nunca lo llamó a indagatoria. Y estuvo a cargo de la investigación contra el hombre que le arrojó una botella al presidente Milei el día de su asunción.

Tiene buena llegada al círculo de Cristina Kirchner gracias a Juan Martín Mena, el actual ministro de Justicia de Axel Kicillof , quien es identificado como operador del kirchnerismo en los tribunales desde hace años, y al abogado Carlos Beraldi, hoy defensor de la expresidente.

Desde que logró insertarse en el ámbito judicial supo estrechar y mantener vínculos con dirigentes del peronismo, en su amplio sentido, y también posee lazos con radicales y con dirigentes del PRO. Por lo cual, hoy esas relaciones son claves para respaldar su postulación a la Corte.

Ayer su nombre estuvo en primera plana no solo por la postulación de Milei sino porque falleció el excomandante de Montoneros, Roberto Cirilo Perdía, que estaba señalado como protagonista del asesinato de José Ignacio Rucci, y Lijo tenía competencia en esa causa. Tal es así que Claudia Rucci, hija del dirigente sindical, pidió varias veces que Lijo citara a Perdía y a Mario Firmenich, líder de Montoneros, pero el juez no lo hizo. Por este motivo, podrían darse críticas hacia Milei desde el sector de su vice, Victoria Villarruel y de la misma Rucci.

En este contexto hay un dato que no debe pasar por alto: la vacante de Highton de Nolasco, por una cuestión de cupo, debería ser una mujer quien la ocupe. Pero Milei quiere que sea Lijo quien llegue al máximo tribunal . Pero eso tiene una explicación: Milei va a negociar con «la casta» que tantas veces defenestró. Si bien se trata de un tema del Poder Judicial, la negociación debe hacerla con los integrantes de la Cámara alta y, sucede que, Lijo fue propuesto por algunos gobernadores peronistas. De acuerdo a trascendidos en la prensa, «la negociación con el kirchnerismo es uno de ellos por uno nuestro», y , a pesar de haber condenado a Boudou, está identificado en el ámbito judicial como un jugador cercano al peronismo.

Actualmente, integra la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y es profesor de Derecho Constitucional en la Cátedra del Dr. Alberto Dalla Vía, de la UBA, donde dicta Derecho Constitucional Profundizado y Procesal Constitucional. Fue uno de los fundadores de Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (AJUFE), sello que nuclea a jueces federales de todo el país, y es el secretario general. AJUFE organizó la reunión de jueces en Rosario, hasta donde llegaron los ministros de la Corte Suprema como una muestra de unidad y el compromiso de la lucha contra el avance del narcotráfico.

Lijo no es uno más del aparato judicial, su posible arribo a la Corte es la consecuencia de las relaciones que gestó en su trayectoria por tribunales, pasillos, recintos, facultades, oficinas, y cuanto ámbito público -y tal vez privado- exista como espacio de propicio para entablar conexiones con los actores del poder. Las horas próximas a su postulación para ser un ministro de la Corte Suprema habilitó carpetazos de sus colegas pero también de aquellos que lo creían cercano y miraron de reojo su posible arribo al máximo tribunal.

Milei aceptó negociar con «la casta» judicial, la propuesta de Lijo da cuenta de ello. Hay que esperar el resultado del pliego, pero, a pesar de las críticas a su currículum, su nombramiento es casi un hecho.