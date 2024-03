EL GOBIERNO ACOMPAÑÓ EL ACTO ANIVERSARIO DE TACO POZO

El gobierno provincial acompañó el acto por el 89 aniversario de Taco Pozo que se realizó esta semana junto a toda la comunidad. La ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Sofía Naidenoff, la subsecretaria de Municipios, Gabriela Galarza, el presidente del IIFA, Carlos Favarón, la directora general de Gestión Educativa, Mirta Candia, la directora Regional Educativa 3, Rosana Mercado e Hilda Medina, de Ceremonial y Protocolo de la Municipalidad de Taco Pozo y demás autoridades locales estuvieron acompañando, esta jornada tan significativa.



La celebración, el lunes por la noche, contó con la participación de más de 20 instituciones educativas que portaron las banderas así como también dijeron presente, miembros de las organizaciones gauchescas. Fue una verdadera fiesta de cumpleaños de este pueblo pujante y cuya celebración fue bendecida por el sacerdote, padre José Luis Steman y la pastora y concejal municipal María Angélica González.

La ministra Naidenoff sobre este nuevo aniversario manifestó: «Un pueblo que no festeja su día, no puede recordar su historia. Soy de un pueblo como el de ustedes, pequeño, y cuando ví hoy y entré, recordé mi historia”.

“Visité Taco Pozo en varias oportunidades y valoro su gente», señaló la ministra. Luego se dirigió a los alumnos presentes en este acto, a quienes instó: «no pierdan los valores, la identidad, defiendan el día del pueblo. No pierdan el tiempo y estudien, la escuela es única».



En ese marco, Naidenoff comentó: «Estamos trabajando mucho para que la Escuela Secundaria vuelva a ser un esfuerzo compartido, donde el docente enseña y se lo respete, que los alumnos lean y comprendan lo que leen; sólo así Taco Pozo formará jóvenes que piensen por sí solos, que sean libres, que puedan distinguir lo que está bien y lo que está mal».

Asimismo, la ministra aseguró a los docentes, que «se va a mantener la cláusula gatillo, porque ustedes se lo merecen, no es una obligación, es un derecho de ustedes». Y además, destacó que «los directores de escuelas van a recibir las partidas de sostenimiento para comprar los insumos escolares, para que los podamos ayudar a enseñar, de eso se trata».

También, dijo que a partir del mes que viene o fines de este mes, llegará una partida para cada Regional Educativa para que “puedan atender gastos menores».



«Les pido un compromiso entre papás y docentes, el chico tiene que aprender. El aula es para aprender, y si nos falta algo a nosotros para aprender, ustedes nos van a enseñar», expresó la ministra para finalizar.

En nombre de la comunidad de Taco Pozo la conductora del acto, manifestó: «Hoy un nuevo aniversario de nuestro pueblo nos convoca a festejar 89 años de vida institucional, nos hace valorar hechos que con el paso de los años fueron transformando el cimiento que permitirá el crecimiento de nuestro pueblo. La historia de este suelo fue testigo implacable de este progreso. Desde los que arreaban su ganado, como de la llegada del tren o de las rutas pavimentadas, desde el telegrama o las cartas, hasta el internet de la actualidad. Este día festejamos nuestra identidad, nuestra historia, celebramos nuestras raíces familiares, honramos nuestro particular vivir, luchamos por preservar nuestra cultura. Enseñamos a defender con dignidad el valor de lo autóctono», sostuvo la vocera de este pueblo distante, ubicado a más de 450 km de la ciudad capital del Chaco.

Relacionado