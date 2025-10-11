METROPOLITANA DETUVIERON A UN HOMBRE CON PEDIDO DE CAPTURA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de un ciudadano de 30 años.

Efectivos de la División Delitos Contra las Personas del Departamento Investigaciones Complejas detuvieron este sábado al mediodía a un hombre de 30 años que tenía una orden de detención emitida por el Juzgado de Ejecución Penal N° 1.

El procedimiento se dio alrededor de las 12 en el barrio 17 de Octubre. El aprehendido, fue localizado luego de tareas investigativas y datos aportados que señalaban que se encontraba deambulando en la zona en aparente estado de ebriedad o bajo efectos de sustancias.

Ante esta situación, los agentes montaron un operativo cerrojo y lograron interceptarlo cuando caminaba por calle Fortín Warner, a pocos metros de Dr. De Grandi. Al advertir la presencia policial, intentó escapar ingresando a una vivienda, pero con permiso de los propietarios fue reducido y demorado en el patio trasero.

El hombre fue trasladado a la División Sanidad Policial para su examen médico y posteriormente a la dependencia correspondiente.

