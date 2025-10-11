RESISTENCIA AGENTES RECUPERAN UN CELULAR ROBADO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Una mujer logró ubicar su teléfono sustraído y la Policía lo recuperó en una vivienda del barrio Villa Los Lirios.

Un robo a las horas de la madrugada del viernes terminó siendo esclarecido en pocas horas, luego de que la víctima utilizara el sistema de rastreo de su celular para ubicar el aparato.

Según informaron desde la Comisaría Primera Metropolitana, el hecho ocurrió, cuando dos motochorros se llevaron el teléfono de una vecina que se encontraba frente a su domicilio.

Al día siguiente, la damnificada rastreó el dispositivo y detectó su ubicación en una casa del barrio Los Lirios. Con esa información, personal policial realizó tareas investigativas y recuperó el aparato, que se encontraba en poder de un hombre que dijo haberlo comprado de buena fe.

Por disposición fiscal, el sujeto fue notificado de la causa por supuesto hurto y el teléfono fue restituido a su propietaria

