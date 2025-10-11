CENTRO MULTIAGENCIAL DE EMERGENCIAS 911 DIVISIÓN PATRULLA PREVENTIVA: DETENCIONES, SECUESTROS Y RECUPERACIÓN DE BIENES ROBADOS

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Estos operativos se realizaron en el marco del Programa de Prevención Metropolitana, que busca reforzar la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

Durante la jornada del sábado, efectivos demoraron a un hombre con pedido de captura, secuestraron una moto por maniobras peligrosas y actuaron en un robo denunciado en la ciudad.

El primer procedimiento se registró cerca de las 13:00 en Marcelo T. Alvear y calle 7, tras un aviso al 911 por un robo. Los agentes alcanzaron al sospechoso en Av. Rivadavia y calle 3, quien intentó escapar. Llevaba una bolsa con objetos denunciados como sustraídos, que fueron reconocidos por la encargada del comercio mediante cámaras de seguridad. El hombre quedó demorado.

A las 14:00, en Quijano y José María Paz, se interceptó a dos hombres que circulaban en una motocicleta Motomel Blitz 110 cc sin dominio y realizando maniobras peligrosas. Ambos fueron trasladados junto con la moto a la Comisaría 14°, para ser notificados de su situación legal.

Por último, a las 16:00 en Av. Islas Malvinas y calle Santa María de Oro, se demoró a un hombre de 40 años, quien al ser verificado en el sistema Si.Ge.Bi. presentaba un pedido activo en una causa por supuesto intento de robo calificado. Fue trasladado a la Comisaría 5° Metropolitana.

