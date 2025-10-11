FINAL DEL TORNEO COPA INDÍGENA “DEL IMPENETRABLE”

El intendente Pío Sander disfrutó de la gran final y la premiación, delnprimer torneo de la copa Indígena del Impenetrable, acompañado por el secretario de Deporte Roberto Scheffer, el subsecretario de Pueblos Originarios Lázaro Eugenio, la diputada provincial Andrea Charole y Germán Díaz, celebrando junto a los jugadores, equipos y el público este importante encuentro deportivo.

La diputada Andrea Charole agradeció la predisposición del municipio por acompañar siempre estas iniciativas deportivas, especialmente las que fortalecen la participación de nuestras comunidades indígenas.

“Esta primera Copa El Impenetrable es importante porque empieza a identificarse como un torneo deportivo que debe consolidarse y crecer año tras año. Desde el municipio acompañamos fuertemente al deporte, por eso hemos iluminado muchas canchas a lo largo de nuestra gestión, como la del barrio 24, la 66 y también esta cancha. Además, queremos que en estos playones deportivos se puedan practicar distintos deportes; asumimos ese compromiso”.