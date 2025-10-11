34ª ASAMBLEA ANUAL ORDINARIA DEL CONSORCIO CAMINERO N°18 DE LA FLORIDA
El intendente Pío Sander participó de la Trigésimo cuarta Asamblea Anual Ordinaria del Consorcio Caminero N°18 de La Florida.
En esta oportunidad se realizó la renovación de la comisión directiva por el término de dos años, con el correspondiente cambio de vocales y miembros del tribunal de cuentas, manteniéndose la actual presidencia al frente de la institución.
La asamblea contó con una amplia participación de asociados y autoridades. También estuvieron presentes el presidente de la Asociación de Consorcios Camineros del Chaco , Julio César Fantin, la secretaria de Producción y Desarrollo Local Jessica Kloster y representantes de Vialidad Provincial, quienes acompañaron el desarrollo del encuentro.
Durante la jornada, se procedió a la lectura y aprobación de la memoria y balance anual, destacando el compromiso y la labor sostenida de los consorcistas en el mantenimiento y mejora de la red vial rural.
¡Felicitaciones a todos por el trabajo conjunto que fortalece el desarrollo de nuestras comunidades rurales!