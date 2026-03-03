MES DE LA MUJER: SE ANUNCIÓ “LA NOCHECITA DE EMPRENDE PUEY”, UNA FERIA PARA VISIBILIZAR EL TRABAJO DE LAS EMPRENDEDORAS

La propuesta, prevista para los días 7 y 8 de marzo, en Resistencia, está orientada especialmente a la visibilización y el fortalecimiento de mujeres emprendedoras, con impacto económico directo en los emprendimientos locales y abierta a toda la comunidad.

Este lunes, en el Salón Obligado de Casa de Gobierno se realizó el lanzamiento de “La Nochecita de Emprende Puey”, una propuesta destinada a visibilizar y fortalecer el trabajo de mujeres emprendedoras y productores locales, en el marco de las actividades por el Mes de la Mujer.

El anuncio contó con el acompañamiento del ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, Julio Ferro; el presidente del Instituto de Cultura del Chaco, Mario Zorrilla; la subsecretaria de Trabajo, Capacitación y Empleo, Noel Ibarra; Sonia Pereira de Emprendedurismo y las representantes de “Emprende Puey”, Paola Bogado y Natalia Fernández.

La iniciativa forma parte de las actividades conmemorativas del Mes de la Mujer y propone una feria temática que apunta a promover el desarrollo económico local, incentivar el consumo interno y generar un espacio de encuentro comunitario, comercialización y expresión cultural.

Dos jornadas de feria y actividades

Las actividades se desarrollarán los días 7 y 8 de marzo de 2026 en Resico.

El sábado 7, de 18:00 a 23:30, se realizará “La Nochecita en Emprende Puey”, con modalidad sunset, propuesta gastronómica y musicalización en vivo a cargo de la banda 40 Grados Folk, junto a emprendedores que exhibirán y comercializarán sus productos. En tanto, el domingo 8 de marzo, de 17:00 a 22:00, se llevará adelante la jornada de cierre con una feria abierta al público, desfile temático y un backstage en vivo con demostraciones de preparación de piel y maquillaje, generando una experiencia integral para los asistentes.

Desde la organización destacaron que la actividad se enmarca en acciones de articulación público-privada destinadas a promover el desarrollo económico local y generar nuevas oportunidades para emprendedores de la provincia.

