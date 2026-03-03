EL IPDUV REALIZÓ OPERATIVO TERRITORIAL Y SEGUIMIENTO DE VIVIENDAS EN EL ESPINILLO

El equipo técnico y social del Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda (IPDUV) llevó adelante una nueva jornada de trabajo en la localidad de El Espinillo, en el marco del esquema de operativos territoriales que el organismo desarrolla en distintas localidades de la provincia.

Durante la actividad, los profesionales estuvieron con las familias que recibieron sus viviendas a través del programa Ñachec, con el objetivo de supervisar el estado de las unidades habitacionales y fortalecer el vínculo directo con la comunidad del Impenetrable chaqueño.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral que prioriza el seguimiento presencial y el acompañamiento permanente a los grupos familiares más allá de la entrega de llaves. A través de estas visitas, el organismo brinda asistencia técnica y social a los adjudicatarios, garantizando que cada hogar cumpla con su función de mejorar la calidad de vida de sus habitantes de manera efectiva y sostenible.

El relevamiento se centró en verificar el correcto uso de las viviendas y el bienestar de las familias beneficiarias tras la adjudicación. Este trabajo permite al equipo interdisciplinario detectar y atender necesidades de manera directa, fortaleciendo el impacto social de las políticas habitacionales en el territorio.

Desde el organismo destacaron que estos operativos se replican de manera sistemática en distintos puntos de la provincia, en línea con las instrucciones del gobernador Leandro Zdero. De esta manera, la gestión ratifica su compromiso con una política habitacional de cercanía, basada en la presencia del Estado en el territorio para acompañar el desarrollo de cada localidad del Chaco.

