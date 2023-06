Mega operativo para detener a Cesar Sena: uno de los allanamientos se realiza en la casa de su madre

Marcela Acuña llegó al lugar y por el momento un cordón policial le impide ingresar a las inmediaciones del domicilio. Según confirmó no fueron notificados de una orden de detención.

Luego de que la fiscalía ordenará la detención de Cesar Sena en el marco de la investigación por la desaparición de Cecilia Strzyzowski, la Policía del Chaco comenzó con un mega operativo para llevar a cabo allanamientos y dar con el paradero del joven de 19 años.

Uno de los primeros allanamientos se está llevando a cabo en la vivienda de Marcela Acuña, madre de Cesar. La misma está ubicada sobre la calle Santa María de Oro al 1400 aproximadamente.

Según confirmó Marcela Acuña, luego de que no la dejarán pasar el cordón policial para acceder a su casa, que Emerenciano Sena se encuentra en el interior de la vivienda allanada y manifestó que hasta el momento no se pudo contactar con el vía celular.

Sobre el paredero de su hijo expresó que se encontraba en la universidad porque estudia medicina y que el contacto que tiene con él es mediante el celular de un amigo porque no tiene uno propio.

Marcela Acuña brindó declaraciones cuando no la dejaron ingresar a su vivienda: «Se hizo la declaración, si tenemos que ir a fiscalía iremos a fiscalía, no tenemos inconvenientes, vengo de laburar y no me dejan pasar, quiero irme a mi casa nomas», comenzó.

Respecto a la orden de detención manifestó: «Todavía no fuimos notificados de ninguna orden de detención, es más el abogado averiguó, pero nos dijeron que no porque en hay ninguna imputación».

En esta línea, se refirió a la declaración de este jueves: «Nosotros hicimos una declaración de unas 5 horas, el fiscal no sé qué habrá visto pero era una declaración testimonial que la hicimos voluntariamente. Mas de ahí no te puedo decir, no te puedo decir nada porque yo no vivía con mi hijo, no tengo idea lo que está pasando».

«Lo que si te puedo decir es que cesar no es culpable de nada y en eso pongo las manos en el fuego porque yo sé lo que es mi hijo», añadió.

Asimismo, también manifestó que no se podía comunicar con Emerenciano Sena, quien se encontraba en el domicilio cuando fue el allanamiento. «No sé nada porque no me dejan pasar», reafirmó.

Sobre su relación con Cecilia expresó que no la conocía y dijo que todo «esto es político». «Yo quiero ir a mi casa ver cómo está mi marido, avisarle de esta situación, nosotros tenemos una familia, una casa unos perros. Cesar está en Corrientes, estará pasando el puente porque estudia medicina, no se si lo detuvieron«, agregó.

Para finalizar pidió que se investigue y afirmó que a la madre de Cecilia le estarían pagando: «A esa señora indudablemente alguien le está pagando porque ni siquiera dice como se enteró».

