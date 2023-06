DESCONSOLADO PEDIDO POR CECILIA: «¡DEVUÉLVANME ALGO DE MI HIJA, DEVUÉLVANME AUNQUE SEA EL CUERPO!»

A ocho días de la desaparición de Cecilia Strzyzowski de 28 años su familia encabezó una dolorosa movilización. «Déjenme despedirme, por los menos saber», reclamaron mientras que la abuela cree que ocurrió «lo peor».

Gloria Romero, madre Cecilia Strzyzowski, encabezó una movilización junto a su madre, su hija, vecinos y amigos reclamando por la aparición de la joven que fue vista por última vez en Resistencia el jueves 1 de junio de este año. La familia vincula la desaparición con la relación que Cecilia mantenía con César Sena, hijo de los dirigentes sociales Emerenciano Sena y Marcela Acuña.

«No puedo más. Por qué va a negar que él la sacó de la casa, por qué va a negar el casamiento, la relación, por qué va a decir que él no vivía así. Devuelvanme algo de mi hija, devuélvanme, aunque sea el cuerpo, déjenme despedirme. ¡Quiero saber! ¡quiero saber qué le hizo!», expresó quebrada Gloria quien contó que lleva días sin dormir por la incertidumbre.

La primera en hablar fue Mercedes Flores, tía abuela de Cecilia, propietaria de la vivienda en la que Cecilia y César Sena convivían. La mujer dijo sobre la relación que eran «el matrimonio perfecto porque era ´amor´, ´mi cielo´, ella le cocinaba, lo obligaba a bañarse porque tenía actitudes de adolescente. Él se presentó en casa diciendo que era arquitecto y que tenía 27 años, había sido que no era así».

A su nieta la describió como una «chica muy aplicada, limpia, ordenada, tenés que ver su escritorio como está todo ordenadito y muy mimosa y muy apegada».

Flores también confirmó que anoche se llevó adelante un allanamiento en el que secuestraron tres notebooks, una de la joven desaparecida y dos de su pareja. Finalmente, sobre lo que le pudo haber pasado a su nieta, indicó: «Yo creo que como el chico practicaba kickboxing, yo dijo a lo mejor le pegó mal y la mató».

Por su parte, Gloria Romero le pidió al fiscal Jorge Cáceres Olivera «que se mueva» y que «le ponga una caratula a esto». Cabe destacar que la familia cuenta con asesoramiento de una abogada particular y otra de una dependencia del Estado.

Pedí protección para mi hija más chica porque le tengo miedo a esta gente y a la tarde fueron y tomaron la comisaría, como si la comisaría no puede protegerse a sí misma ¿cómo carajo me va a proteger a mí?

«El otro día escuché que la mamá de él decía ´si a mi hijo le pasa algo yo voy y rompo todo´, a mí no me enseñaron a romper todo, a mí me enseñaron que si alguien me roba o me hace algo tengo que ir a la comisaria porque me enseñaron que supuestamente hay Justicia», planteó la madre.

«Subís a una chica a tu camioneta y tu esposa desaparece ¿vos tenés que dar explicaciones sí o no? ¿Por qué él no?», planteó Romero y descartó que sus palabras tengan que ver con el movimiento social: «Si vos la subís Cecilia, vos me tenés que dar explicaciones y si le hiciste algo tenés que dar explicaciones y tendrías que estar preso».

«Ni siquiera explica a dónde la dejó, ponele que se hubieran peleado, ponele que se quedó en el medio del camino, porque nos tuvo tres días, cuatro, haciéndonos creer que estaban en Ushuaia, tenemos los mensajes que le mandó a mi sobrino a mi mamá. ¿Por qué decía que estaba en un lugar en el que no estaba?», continuó la mujer.

«Primero dijo que Cecilia se había ido con otro tipo, después dijo que él no viajó, después dijo que se había peleado en Buenos Aires, después dijo que nunca tuvo una relación con Cecilia o que hace mucho no tenía una relación con Cecilia. ¿Por qué niega tantas cosas?», dijo al insistir que Sena sacó a Cecilia de la casa en la que convivían el jueves de la semana pasada.

La madre aportó otro dato, según expresó en la misma camioneta, Sena se acercó a la casa de Gloria Romero para dejar a la perrita que iba a quedar en su casa a su cuidado. Ese día «me dijo ´suegra el primer mes nos vamos a tener que arreglar con nuestro sueldo, pero después nos van a pagar retroactivo y vamos a estar re bien´. Con ese panorama cómo yo iba a desconfiar de que mi hija estaba desaparecida» .

