“ME HAGO CARGO DE TODO”: LA FUERTE AUTOCRÍTICA DE MIGUEL RUSSO TRAS EL EMPATE DE BOCA CONTRA CENTRAL CÓRDOBA

Boca jugó un gran primer tiempo y llegó a tener una ventaja de dos goles, pero Central Córdoba de Santiago del Estero protagonizó una espectacular remontada y logró un empate 2-2 en la Bombonera. Al terminar el partido Miguel Ángel Russo habló en conferencia de prensa y destacó lo hecho por el equipo, aunque también asumió sus errores.

“A Boca le faltó tranquilidad, saber manejar los tiempos y las formas, nada más. Después creo que hicimos un buen partido en muchos niveles”, dijo el DT en primer lugar, reconociendo el gran primer tiempo que hicieron sus dirigidos pese al resultado final.

Luego, cuando le consultaron sobre el motivo por el cual realizó apenas un cambio (Velasco por Aguirre) y no le escapó a la autocrítica. “Fue una decisión mía, me hago cargo de todo”, expresó el entrenador brevemente.

En la tabla de posiciones, el Xeneize quedó con 14 puntos y está en el tercer puesto de la Zona A, por detrás de Unión (16) y Barracas Central (15). Su próximo partido será el sábado a las 19 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, por la fecha 10 del Torneo Clausura.