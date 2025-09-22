EMPEZÓ EL JUICIO POR EL CRIMEN DE BASTIÁN, EL NENE DE 10 AÑOS QUE SALÍA DE JUGAR AL FÚTBOL Y FUE ASESINADO

Bastian murió luego de quedar en medio de un enfrentamiento entre un policía y ladrones. (Foto: TN)

Hoy comenzó el juicio por el crimen de Bastián Escalante, el nene de 10 años que salía de jugar al fútbol el 10 de julio de 2024 y fue baleado por un policía que se quiso defender de un robo en la localidad de Wilde, Avellaneda.

El Tribunal Criminal N°4 de Avellaneda es el encargado de llevar adelante las jornadas de debate. Hoy se conformará el tribunal, dado que se trata de un juicio por jurados, y se realizarán los alegatos de apertura.

El único acusado por el crimen del nene de 10 años es Juan Alberto García Tonzo, quien llega imputado por el delito de homicidio con dolo eventual.

El fiscal que investigó el hecho es Juan Ignacio Colazo, de la UFI del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°2, y la fiscal de juicio será Mariela Montero.

De acuerdo a la imputación, García Tonzo se enfrentó a tiros con los delincuentes que querían robarle la moto, pero lo hizo en plena vía pública y sin medir las consecuencias que podían tener los dos disparos que finalmente mataron a Bastian.

La querella quiere que el efectivo policial tenga la máxima condena: la prisión perpetua. Los abogados de la familia de la víctima quieren que sea sentenciado por el delito de homicidio agravado por el uso de arma y también por haber sido cometido por un integrante de una fuerza de seguridad.

Bastian quedó en medio de una balacera y esta mañana murió. (Foto: TN)

Matías Morla, abogado de la familia de Bastián, advirtió que buscará demostrarle al jurado que no se trató de un exceso en la legítima defensa.

Para el defensor, el policía disparó sin tener en cuenta las consecuencias y hasta lo hizo aún cuando los delincuentes (sin armas) se habían escapado.

“Nosotros vamos a buscar Justicia, que se lo condene por el homicidio”, dijo Matías Morla, abogado de la mamá de Bastián, Johana.

La mujer adelantó a TN que estará presente en las tres jornadas en las que se extenderá el juicio. El miércoles deberá declarar como testigo.

Su testimonio es clave para que los jurados conozcan el hecho, dado que ella estaba al lado del nene cuando recibió los disparos

Su hijo, que salía de jugar al fútbol en el club Barrio La Carne de Wilde, murió en sus brazos.

Cómo fue el crimen de Bastián Escalante

El ataque ocurrió a las 20 del 10 de julio, en la intersección de las calles Caxaraville y Rondeau, de la localidad bonaerense de Wilde, Avellaneda.

De acuerdo a lo informado por la Policía, un efectivo de civil se encontraba esperando a su hijastro en la vereda de la Escuela Técnica N°3, cuando los delincuentes llegaron e intentaron robarle la moto. En ese momento el oficial se identificó y se desató el tiroteo.

En ese momento Bastian salía de jugar al fútbol en su club de barrio. En las imágenes que capturaron las cámaras de seguridad de la zona se puede observar como el pequeño iba en bicicleta, acompañado por su mamá, cuando se cruzaron con esta violenta escena al llegar a la esquina.

La mujer enseguida intentó resguardar al nene y comenzó a correr en el sentido contrario en el que se desataba la balacera. Sin embargo, desafortunadamente, Bastián ya estaba herido.

El nene de 10 años fue trasladado al Hospital Perón de Avellaneda en grave estado. Y durante la madrugada lo operaron en dos oportunidades para intentar salvarle la vida, pero finalmente falleció.