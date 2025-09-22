DETENIDO POR SUPUESTAS LESIONES EN CONTEXTO DE VIOLENCIA DE GÉNERO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hombre había sido denunciado por su pareja ayer en Barranqueras y la causa tomo mucha repercusión en las redes.

Esta mañana, alrededor de las 9, en la Comisaria Segunda Capital, se hizo presente un hombre de 31 años, quien había sido denunciado por violencia de género doblemente calificado, por su pareja de 22 años.

El hecho sucedió el día de ayer en Barranqueras, cuando la damnificada manifestó que mientras se encontraba en el domicilio de esta persona, el mismo la lesionó y la apuntó con un arma de fuego.

Ante la situación, el hombre se entregó en esta dependencia policial, donde quedó a disposición de la justicia.

