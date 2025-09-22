LIVIO GUTIÉRREZ: “CAPITANICH USA EL PUENTE DE CAMPAÑA, HACE 22 AÑOS HACE LO MISMO”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El secretario Coordinador de Gabinete, Livio Gutiérrez, cuestionó con dureza las recientes declaraciones de Capitanich, quien afirmó que impulsará la construcción del segundo puente Chaco-Corrientes en caso de ser electo senador nacional. “Prometer lo que nunca hizo: la especialidad de Capitanich con el segundo puente.”

“Capitanich no concretó el segundo puente en 16 años ni de gobernador ni de intendente, ni tampoco cuando fue senador”, expresó Gutiérrez, y agregó: “No lo hizo antes, cuando la realidad del país era otra, mucho menos lo va a hacer ahora pidiendo el voto para ser senador ya lo fue y seguimos sin puente, vuelve a prometer lo mismo .

De hecho en 2021 , anunciaron con Marta Soneira en el congreso urbanístico del Nea que en 2022 se iniciaría la construcción, otra falacia.

El funcionario provincial recordó que durante las tres gestiones de Capitanich como gobernador, como Senador lleva 22 años hablando sin concreciones reales e incluso en su paso por la Jefatura de Gabinete de la Nación, el proyecto del puente siempre fue anunciado pero jamás tuvo avances concretos. “Hubo recursos, hubo condiciones y hubo poder político. Si en ese contexto no se avanzó, hoy es claro que se trata solo de un eslogan electoral”, subrayó.

En contraste, Gutiérrez destacó la impronta de la actual gestión provincial: “Zdero está haciendo lo que hay que hacer: ordenar las cuentas, sanear las instituciones, gestionar con transparencia y defender a los chaqueños con hechos, no con discursos vacíos es una megaobra que excede la capacidad de Chaco y Corrientes para poder ejecutar la obra , definitivamente es un proyecto nacional que se encuentra en trámite con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo y por otro lado agregó Chaco tiene todo preparado y concluimos incluso con los informes de impacto ambiental en nuestra gestión ”.

Finalmente, el secretario de Gabinete insistió en que el compromiso del Gobierno del Chaco es trabajar para generar las condiciones que permitan que la obra del segundo puente deje de ser un anuncio y se convierta en realidad. “No se trata de promesas, sino de planificación seria y gestión honesta. Los chaqueños y correntinos necesitan soluciones, no más campañas basadas en mentiras”, concluyó.

