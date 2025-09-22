ESTE MARTES SE PAGARÁ EL REFRIGERIO PARA EMPLEADOS PÚBLICOS ACTIVOS

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, informó el pago del Refrigerio para los trabajadores activos de la administración pública provincial, que se abonará el próximo martes 23.

Como es habitual, se depositará a través de la tarjeta Tuya Recargable del Nuevo Banco del Chaco SA.

El subsecretario de Hacienda, Sebastián Villalonga, señaló que «el próximo martes por la tarde estará acreditado el Refrigerio para todos los empleados públicos, lo que representa una muestra de responsabilidad y compromiso, como nos pide el gobernador Leandro Zdero, con una administración ordenada».

El Gobierno provincial garantiza el pago de este beneficio que alcanza a miles de trabajadores activos en todo el Chaco.