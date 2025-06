MÁS SINDICATOS SE SUMAN A LA MARCHA POR CRISTINA, ATE DECRETA PARO GENERAL Y LA CGT DEFINE SU PARTICIPACIÓN

La movilización contra la condena e inhabilitación a la ex presidenta y titular del Partido Justicialista (PJ) Cristina Fernandez de Kirchner prevista para este miércoles continúa sumando adhesiones de gremios, partidos y, de organizaciones sociales y de derechos humanos. En las próximas horas la Confederación General del Trabajo (CGT) mantendrá una reunión con la dirigencia justicialista para definir su participación en la protesta, aunque por el momento la convocatoria a una medida de fuerza de último momento parecería descartada.

La movilización será desde el domicilio de Cristina hasta los tribunales de Comodoro Py, con distintas modalidades de adhesión gremial. Ya confirmaron que convocarán a movilizar las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma), mientras ya llamaron a un paro de actividades la Seccional Capital de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), encabezada por Daniel Catalano, y el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJU) que dirige la también diputada nacional Vanesa Siley. Aún sin definir modalidad, ya confirmaron su participación en la marcha gremios como la Asociación Bancaria, el SMATA y la UOM.

El líder camionero Pablo Moyano, ex integrante del triunvirato de la CGT fue el único dirigente sindical que estuvo reunido con la ex presidenta. Y junto con el bancario Sergio Palazzo y el mecánico Mario “Paco” Manrique fue parte de los sectores que impulsan la realización de una gran movilización. “Tiene que haber una gran movilización para acompañarla. Para eso, es necesaria la interrupción de actividades”, enfatizó Palazzo. Sin embargo Octavio Argüello, -reemplazo de Pablo en la Confederación-, y su padre Hugo, desalentaron expectativas sobre un posible paro de la central obrera: “No somos una sucursal partidaria. Si se decide un paro, debe ser por cuestiones más amplias, no solo por este caso.

Para el encuentro con el PJ, programado para este martes a las 15, se anticipó una delegación encabezada por sus co-titulares, Argüello, Héctor Daer (Sanidad) y Carlos Acuña (estacioneros). También estarían Abel Furlán (UOM), Ricardo Pignanelli (SMATA), Víctor Santa María (encargados de edificios), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Norberto Di Próspero (personal legislativo), entre otros. La posición que prima por el momento en la CGT es la de “acompañar” la movilización dándole “libertad de acción” a los distintos gremios que quieran convocar a otro tipo de medidas. A partir de las 13, los principales líderes de la Confederación, se reunirán en la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) para definir una posición común hacia el encuentro con el PJ.