LOS JUECES CEDEN A LA PRESIÓN DEL GOBIERNO Y NO HARÁN IR A CRISTINA A COMODORO PY

El presidente del TOF 2, Jorge Gorini, notificará este martes por la tarde vía Zoom a la expresidente sobre las condiciones de su detención, lo que implica que aceptará su pedido de prisión domiciliaria para cumplir la pena de seis años de prisión por la causa Vialidad.

Con la notificación virtual de las condiciones de detención, los jueces y el gobierno buscan evitar que se haga la marcha del peronismo a Comodoro Py, que amaneció este martes blindado por las fuerzas de seguridad. Como contó LPO, en la Rosada temen una manifestación realmente masiva y que nadie sabe cómo puede terminar.

Ante esto, Santiago Caputo y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, abrieron una negociación urgente con sectores del poder judicial para conseguir que los jueces no hagan ir a Cristina a Comodoro Py. Todo indica que lograron su objetivo.

Lo que no está claro que hayan logrado es que el peronismo desista de realizar algún tipo de manifestación, aunque no sea a Comodoro Py como estaba prevista. La Cámpora, gremios e intendentes ya tienen listo todo el dispositivo de movilización y en principio no piensan en cancelarla.

La decisión de Gorini de comunicarle vía Zoom a Cristina las condiciones de detención implica que le concederá la prisión domiciliaria, muy posiblemente donde está radicada actualmente en su departamento de San José y Humberto Primo. De esta forma, queda descartado el pedido de los fiscales para que le rechacen el beneficio.

Lo que queda por definir son las condiciones de esa prisión domiciliaria. Como reveló LPO, los jueces analizan endurecer esas condiciones y estudian medidas como la prohibición del uso de redes sociales, un control muy estricto de quienes puedan visitarla, que no pueda salir al balcón y mucho menos a dar discursos.

Una cuestión a tener en cuenta es que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires le pidió al TOF 2 que Cristina no cumpla su condena en el departamento del barrio de Constitución, para evitar los acampes y vigilias que alteraron la zona desde la semana pasada.

«Según los informes técnicos adjuntos, el dispositivo de custodia permanente alteraría de forma sostenida el entorno urbano, afectando a vecinos, instituciones educativas cercanas y al funcionamiento general del macrocentro porteño», dice el escrito presentado por la Procuración General.

En caso de que se acepte el departamento de la calle San José como lugar de detención, la Ciudad le pidió a la Justicia que obligue a Nación a colaborar con el operativo de seguridad y «garantizar el orden público».