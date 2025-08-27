MÁS INCLUSIÓN: IPRODICH TRANSFORMA VIDAS CON LA ENTREGA DE MÁS AYUDAS TÉCNICAS EN EL GRAN RESISTENCIA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Las entregas incluyeron sillas de ruedas, camas ortopédicas, colchones antiescaras, sillas posturales a medida, muletas y otros elementos que permitirán a los beneficiarios continuar con procesos de rehabilitación y mejorar su calidad de vida.

El Gobierno provincial, a través del Instituto Provincial para la Inclusión de las Personas con Discapacidad (IPRODICH), entregó ayudas técnicas a familias de Resistencia, Fontana y Barranqueras, en la sede de la institución.

La vicepresidente del IPRODICH, Mónica Morales, destacó la importancia de estas entregas: “Que las familias tengan mayor autonomía es fundamental. Para nosotros, como institución, poder acompañarlas y garantizar estos recursos es una enorme satisfacción”.

Además, la funcionaria provincial remarcó que las ayudas técnicas “son herramientas fundamentales para garantizar la autonomía y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Estos elementos no solo permiten continuar procesos de rehabilitación y prevenir complicaciones de salud, sino que también abren la posibilidad de participar plenamente en la vida educativa, laboral y social. De esta manera, el acceso a ayudas técnicas constituye un derecho esencial que promueve la inclusión y la igualdad de oportunidades para todas las familias chaqueñas”.

Requisitos para acceder a las Ayudas Técnicas

Las personas interesadas en gestionar ayudas técnicas deben contar con Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente y la indicación médica correspondiente. El trámite se realiza en la sede de IPRODICH, Monteagudo 1640, como cualquier gestión administrativa.

En paralelo, el organismo continúa brindando también asesoramiento sobre pensiones por discapacidad, acompañando a cada familia en la carga de documentación y en el resguardo de sus derechos.

