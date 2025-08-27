MARIO GÓMEZ, EL HISTÓRICO DT ARGENTINO QUE DIRIGIRÁ EN EL PAÍS QUE MÁS AMA A LA SELECCIÓN
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
El entrenador de 68 años, con una extensa trayectoria internacional, firmará con el Bashundhara Kings de Bangladesh, donde la Scaloneta es religión.
Mario Gómez, reconocido director técnico argentino con una carrera cargada de experiencias en destinos exóticos, tendrá un nuevo desafío: será el entrenador del Bashundhara Kings de Bangladesh, el país que más fervorosamente alentó a la Selección Argentina durante el Mundial de Qatar 2022. El acuerdo se cerró en las últimas horas, según informó el periodista César Luis Merlo, y el DT de 68 años viajará en los próximos días para firmar un contrato hasta fin de año.
El último trabajo de Gómez fue en Talleres de Remedios de Escalada, donde logró salvar al equipo del descenso en la Primera Nacional 2024 tras ganarle la promoción a Atlético de Rafaela. Ahora, sumará su primera experiencia en el fútbol de Bangladesh, un país que se hizo famoso por su amor incondicional a Lionel Messi y a la Albiceleste. Tras retirarse como futbolista, comenzó su carrera como ayudante de Carlos Timoteo Griguol en Ferro y Gimnasia, y luego integró el cuerpo técnico de Héctor Cúper en clubes como Lanús, Mallorca, Valencia e Inter de Milán.
Mario Gómez, el histórico DT argentino que dirigirá en el país que más ama a la Selección
Su recorrido como técnico principal inició en 2003 y lo llevó por clubes de Argentina como Gimnasia, Quilmes, Belgrano, Atlético Tucumán, Ferro y Deportivo Armenio, entre otros. Su primera experiencia internacional llegó en 2009 con el Asteras Trípoli de Grecia y, desde entonces, inició una larga travesía por el fútbol del mundo.
En Asia, dirigió al South China en Hong Kong y dejó una huella imborrable en Malasia, donde con Johor Darul Ta’zim ganó seis títulos antes de asumir como entrenador de la selección nacional en 2017. Luego, se convirtió en un verdadero ídolo en Indonesia, al frente de equipos como PERSIB Bandung, Arema y Borneo en distintos ciclos entre 2017 y 2021. Tras un breve regreso a Argentina, volvió a Indonesia para dirigir al Bhayangkara Presisi Lampung y luego retornó a Talleres (RdE), donde cumplió con creces el objetivo de mantener la categoría.
Bangladesh, una tierra albiceleste y con locura por la Selección Argentina
Durante el Mundial de Qatar 2022, Bangladesh se ganó el corazón de los argentinos al demostrar su pasión inigualable por la Selección: pantallas gigantes en plazas, bares colmados y calles inundadas de hinchas celebrando cada gol de Messi y compañía, especialmente en la final contra Francia. Ahora, Gómez desembarca en un país donde la camiseta albiceleste es parte de la identidad futbolera y en el que, sin dudas, el cariño por Argentina le garantizará un recibimiento especial.