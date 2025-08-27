Mario Gómez, el histórico DT argentino que dirigirá en el país que más ama a la Selección

El último trabajo de Gómez fue en Talleres de Remedios de Escalada, donde logró salvar al equipo del descenso en la Primera Nacional 2024 tras ganarle la promoción a Atlético de Rafaela. Ahora, sumará su primera experiencia en el fútbol de Bangladesh, un país que se hizo famoso por su amor incondicional a Lionel Messi y a la Albiceleste. Tras retirarse como futbolista, comenzó su carrera como ayudante de Carlos Timoteo Griguol en Ferro y Gimnasia, y luego integró el cuerpo técnico de Héctor Cúper en clubes como Lanús, Mallorca, Valencia e Inter de Milán.