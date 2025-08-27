APARECIERON NUEVOS AUDIOS QUE PRUEBAN QUE HABÍA CHATS ENTRE SPAGNUOLO Y LOS HERMANOS MILEI

Luego de que los peritajes revelaran que se borraron mensajes de manera manual del teléfono del ex titular de Andis, se filtró una grabación en la que confirma estar al tanto de «choreos» en el área que dirigía.

Ante la exposición de los mensajes, Jorge Rial analizó: «Él. lo que quiere dejar claro, es que hizo una gran gestión, ‘todo esto pasaba a mis espaldas, tengo todos los WhatsApp con Karina’, eso dice», resaltó el conductor.

En tanto, Sofía Caram aportó información que trascendió por parte de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (ATIP), la cual depende del Ministerio Público Fiscal. «La información que llega de Tribunales es que de esos dos teléfonos hay uno que estaba inactivo, lo entrega apagado, lo cual dificulta la extracción del contenido», explicó.

«Pero hay otro que fue comprado en agosto del año pasado, justo después de la primera denuncia por contrataciones directas a la Droguería Suizo Argentina que después no tiene avances. Pero en ese momento es donde el cambia el teléfono. En ese teléfono la ATIP encontró que hay borrados manuales, había chats que se habían borrado de manera manual y no hay ninguna conversación con Javier Milei que era su mejor amigo y de quien él era su abogado», detalló.

«¿Qué quería ocultar Spagnuolo si borró de manera manual en un teléfono que empezó a estar activo en agosto del año pasado y que hoy está en manos de la Justicia?», concluyó.