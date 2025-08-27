LA MILLONARIA OFERTA DE CHELSEA A MANCHESTER UNITED PARA PONER FIN A LA NOVELA DE ALEJANDRO GARNACHO
Sobre el cierre del mercado, Los Blues parecen haber colmado las expectativas de los Red Devils con su última oferta y el argentino tendrá la oportunidad de relanzar su carrera.
Sobre el cierre del mercado de pases, Chelsea lanzó una oferta que podría destrabar la salida de Alejandro Garnacho del Manchester United y darle al argentino una nueva oportunidad para relanzar su carrera en el fútbol inglés.
El delantero ya había manifestado su intención de dejar Old Trafford desde el final de la temporada pasada, y los Blues nunca bajaron los brazos. Ahora, a pocos días de que cierre el mercado europeo, el periodista Fabrizio Romano confirmó que la última propuesta enviada desde Londres cumple con las expectativas económicas de los Red Devils.
La cifra ronda entre 40 y 46 millones de euros, y solo resta que el United dé el visto bueno para que Enzo Maresca, entrenador del flamante campeón mundial de clubes, sume al argentino como una carta más para potenciar su ofensiva.
Alejandro Garnacho, al borde de un nuevo comienzo en Chelsea
Para el extremo de 20 años, el acuerdo representaría mucho más que un cambio de camiseta: lo liberaría de un conflicto que lo había dejado en una situación incómoda y con el riesgo de pasar media temporada sin minutos oficiales si no se concretaba su salida. Esa inactividad hubiera complicado seriamente sus chances de entrar en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina con vistas al Mundial 2026.
Sus números en la última temporada
En la campaña pasada con el Manchester United, Garnacho disputó 39 partidos, en los que anotó 8 goles, aunque perdió continuidad tras sus roces con el técnico Ruben Amorim, lo que también afectó su proyección internacional.
De confirmarse la operación, Garnacho se sumará a un Chelsea que atraviesa un mejor presente que el United y donde podría reencontrar su mejor versión. Un buen rendimiento bajo las órdenes de Maresca lo posicionaría nuevamente como un nombre fuerte para integrar la Scaloneta en el próximo ciclo mundialista.