ATRAPARON A UN CONOCIDO DELINCUENTE POR UN ROBO MILLONARIO EN COTE LAI

Las huellas dactilares levantadas en el lugar y los vehículos incautados, permitieron identificarlo. Agentes del Departamento Investigaciones Complejas lo detuvieron este martes por la tarde, en avenida Alvear al 3300.

«Tuli», conocido ciudadano con antecedentes por participar en distintos robos violentos sucedidos en Resistencia y en el interior, estaría involucrado en la madrugada del lunes en un «Supuesto robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad», ocurrido en la localidad de Cote Lai.

En ese lugar, los delincuentes ingresaron con armas de fuego y con el rostro cubierto, quienes maniataron a los ocupantes de la vivienda, a los que golpearon y sustrajeron 13 celulares, además de una importante suma de dinero.

En su huida, dejaron una camioneta Honda CRV, cuya patente figuraba con pedido de secuestro por «Supuesto robo» en la Provincia de Buenos Aires, desde hace un año, pero se llevaron una Toyota Hilux, color bordó, que luego la abandonaron en Ruta 11 Kilómetro 977,5.

La camioneta secuestrada en el operativo.

Intervino personal de la Sección Rastros, quienes levantaron las huellas dactilares halladas en los vehículos secuestrados. Mediante la División Antecedentes Personales, se obtuvo la identidad de uno de los partícipes, siendo éste «Tuli», quien fue aprehendido en avenida Alvear al 3300 de Fontana. Fue notificado de su aprehensión en la causa «Supuesto robo a mano armada y privación ilegítima de la libertad», conforme lo dispuesto por la Fiscalía de Investigación Penal Nº 1, a cargo de Ingrid Wenner.

ALGUNOS DE SUS ANTECEDENTES

Cabe mencionar que el detenido, el 22 de diciembre de 2022 junto a dos acompañantes, cayó detenido en el interior de la provincia, más precisamente en La Tigra, donde lo atraparon con inhibidores y dinero en efectivo, sustraído de vehículos estacionados en un evento.

También estuvo involucrado en un hecho por asociación ilícita, con un personal policial que prestaba servicio en la Comisaría Segunda Metropolitana, y en otro hecho fue capturado por un robo millonario, ocurrido en La Leonesa, donde se lo pudo ver a través de filmaciones.