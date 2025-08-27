MILEI DEBIÓ SER EVACUADO EN LOMAS DE ZAMORA: FUE ATACADO CON PIEDRAS Y BOTELLAS
El presidente encabezaba una caravana de La Libertad Avanza cuando un grupo de manifestantes lanzó proyectiles contra la comitiva, lo que obligó a interrumpir el recorrido y reforzar su seguridad.
La recorrida de Javier Milei por Lomas de Zamora terminó en tensión y caos. El Presidente, acompañado por su hermana Karina Milei, el diputado José Luis Espert y el dirigente Sebastián Pareja, debió ser evacuado de urgencia luego de que un grupo de personas comenzara a arrojar piedras y botellas contra la camioneta blanca en la que se desplazaba.
La situación derivó en la suspensión inmediata de la caravana libertaria, prevista como parte de la campaña rumbo a las elecciones legislativas del 7 de septiembre. El incidente se produjo minutos después de que Milei arribara al centro de Lomas de Zamora, donde una multitud de simpatizantes lo esperaba para saludarlo.
Sin embargo, en medio de los cánticos de apoyo también se escucharon insultos y abucheos. Fue entonces cuando, según testigos, al menos dos hombres comenzaron a lanzar proyectiles hacia el vehículo presidencial. “De repente volaron piedras, la gente empezó a gritar y se generó un momento de mucho descontrol”, relató un vecino presente en la zona.
Ante el riesgo, el equipo de seguridad tomó la decisión de evacuar al mandatario y trasladarlo a un auto negro cerrado, mientras Espert decidió abandonar el lugar en moto. “Hubo un clima muy hostil, se priorizó la integridad del Presidente y de los funcionarios”, señalaron fuentes cercanas a la organización del acto.
Las imágenes del ataque rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde se multiplicaron las acusaciones cruzadas. Desde el oficialismo libertario apuntaron contra militantes kirchneristas a los que responsabilizan por los incidentes. Del otro lado, sectores opositores relativizaron los hechos y acusaron al Gobierno de victimizarse en medio del escándalo que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras las denuncias de presuntas coimas.
El propio Milei, ya fuera de la zona de peligro, volvió a cargar contra Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, asegurando que lo llevará a la Justicia por “mentir”. La combinación de los incidentes y el avance de la causa judicial marcaron un giro inesperado en una jornada que el oficialismo había planeado como un acto de fuerza política en el conurbano bonaerense.
La caravana quedó trunca, pero la polémica promete seguir alimentando la recta final de la campaña, donde seguridad, corrupción y polarización volvieron a chocar de lleno en la figura del Presidente.