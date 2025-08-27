Milei debió ser evacuado en Lomas de Zamora: fue atacado con piedras y botellas

Las imágenes del ataque rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde se multiplicaron las acusaciones cruzadas. Desde el oficialismo libertario apuntaron contra militantes kirchneristas a los que responsabilizan por los incidentes. Del otro lado, sectores opositores relativizaron los hechos y acusaron al Gobierno de victimizarse en medio del escándalo que rodea a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras las denuncias de presuntas coimas.

El propio Milei, ya fuera de la zona de peligro, volvió a cargar contra Diego Spagnuolo, ex titular de la ANDIS, asegurando que lo llevará a la Justicia por “mentir”. La combinación de los incidentes y el avance de la causa judicial marcaron un giro inesperado en una jornada que el oficialismo había planeado como un acto de fuerza política en el conurbano bonaerense.

La caravana quedó trunca, pero la polémica promete seguir alimentando la recta final de la campaña, donde seguridad, corrupción y polarización volvieron a chocar de lleno en la figura del Presidente.