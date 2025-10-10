MARÍA CORINA MACHADO RECIBIÓ EL PREMIO NOBEL DE LA PAZ 2025

La Academia Noruega anunció este viernes que el Premio Nobel de la Paz 2025 fue otorgado a María Corina Machado, dirigente opositora y excandidata presidencial de Venezuela, «por su compromiso con la libertad, los derechos fundamentales y la defensa de la democracia frente a la represión autoritaria».

El presidente del Comité Noruego, Jørgen Watne Frydnes, describió a Machado como una mujer «valiente y comprometida» y destacó que «mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad».

«María Corina Machado ha demostrado que las herramientas de la democracia también son herramientas de la paz —afirmó Frydnes—. Encarna la esperanza de un futuro diferente, uno donde se protejan los derechos fundamentales de los ciudadanos y se escuchen sus voces».

La líder de Vente Venezuela fue una de las principales impulsoras del movimiento opositor al chavismo en las últimas dos décadas. En las elecciones de julio de 2024 fue inhabilitada para competir, pero continuó al frente de la campaña de Edmundo González, el candidato que la reemplazó.

Tras denunciar fraude y recibir amenazas, Machado pasó a la clandestinidad a comienzos de este año. Desde entonces, no ha sido vista en público. El Comité Nobel subrayó su «valentía civil extraordinaria» y su papel como «figura unificadora de una oposición antes fragmentada».

«Durante el último año, pese a las amenazas contra su vida, eligió permanecer en Venezuela, inspirando a millones de personas», señaló Frydnes.

El presidente del comité también recordó su labor como fundadora de Súmate, una organización creada hace más de 20 años para promover elecciones libres y justas. «Desde entonces —añadió— ha defendido la independencia judicial, los derechos humanos y la representación popular. Dijo una vez que su lucha era elegir entre votos o balas, y eligió los votos».

Críticas al régimen de Maduro y llamado global

El discurso de Frydnes incluyó un mensaje directo al gobierno de Nicolás Maduro y una advertencia sobre el avance de los regímenes autoritarios en el mundo. «El férreo control del poder en Venezuela y la represión de su población no son un caso aislado —advirtió—. Observamos tendencias similares a nivel global: el Estado de derecho abusado, la prensa silenciada, los críticos encarcelados y sociedades empujadas hacia la militarización».

«Cuando los autoritarios toman el poder, es crucial reconocer a quienes se atreven a resistir —añadió—. La libertad nunca debe darse por sentada: debe defenderse con palabras, con valentía y con determinación».

La reacción desde la clandestinidad

Minutos después del anuncio, Edmundo González compartió un video en su cuenta de X donde se escucha su conversación telefónica con Machado. «¡Estoy en shock!», exclama la dirigente, entre risas y emoción. «Estamos todos en shock de alegría», responde González. «¿Qué es esta vaina? ¡No puedo creer esto!», agrega ella, entre risas, antes de que su compañero exclame: «¡Esto es un carajazo!».

En su publicación, González celebró el reconocimiento: «¡Nuestra querida María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2025! Merecidísimo reconocimiento a la larga lucha de una mujer y de todo un pueblo por nuestra libertad y democracia. ¡La primera Nobel de Venezuela!».

Machado y González ya habían recibido en 2024 el Premio Sájarov de la Unión Europea, la máxima distinción en derechos humanos del bloque.

Contexto político y represión

Tras los comicios de 2024, tanto Maduro como Machado se proclamaron ganadores. Las denuncias de fraude derivaron en protestas masivas que dejaron al menos 20 muertos, según organizaciones de derechos humanos.

Pese a los reclamos internacionales, el gobierno no publicó las actas de votación y rompió relaciones diplomáticas con varios países, entre ellos la Argentina.

González se exilió en España, donde recibió asilo político, mientras Machado permanece oculta.

Los otros galardonados del Nobel 2025

El Premio Nobel de la Paz se entregará el 10 de diciembre en Oslo, junto con una medalla de oro, un diploma y 1,2 millones de dólares. El año pasado, el galardón fue otorgado al grupo antinuclear japonés Nihon Hidankyo, integrado por sobrevivientes de Hiroshima y Nagasaki.

Entre los demás premios anunciados esta semana, se destacan: