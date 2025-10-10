CASTELLI: TRAS UN IMPRESIONANTE ROBO DETIENEN A UN SUJETO – FUERON CUATRO LOS QUE INGRESARON A UNA TIENDA EN PLENO CENTRO DURANTE LA MADRUGADA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

El hecho ocurrió este jueves alrededor de las 3,15 en un local comercial de ropas ubicado en avenida San Martín y España.

Según fuentes de seguridad, la Policía tomó conocimiento mediante el sistema de videovigilancia del 911 y de inmediato un móvil de la Comisaría Primera arribó al lugar donde detuvo a un hombre. En el lugar se pudo constatar la rotura de la vidriera del comercio y prendas de vestir en la vereda.

LA INDIGNACIÓN DE LA DUEÑA DEL LOCAL

A través de redes sociales, la propietaria de la tienda denunció la inseguridad y expresó su impotencia por lo sucedido. Además difundió imágenes de las cámaras de seguridad donde se observa a varias personas en pleno hecho delictivo en el interior del local.

EL DESCARGO EN REDES

«Así de tranquilo te roban estos HDP…. No tenemos seguridad en Castelli … San Martin esquina España pleno centro .. agarraron a 5 personas , y 4 x ser menores ya están libres .. robaron 4 docenas de zapatillas más de 30 jeans 1 tv 32, 1 plancha, secador de pelo , 5 termo Stanley , 3 auriculares inalámbricos , ropa mucha variedad en joggins, calzas remeras de hombre mochilas la verdad perdí la cuenta de todo lo que se llevaron .. … tuvieron tiempo de elegir lo que querían Más de 30minutos estuvieron», manifestó en su cuenta de Facebook

