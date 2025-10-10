QUITILIPI: SECUESTRAN UN VEHÍCULO CON DOCUMENTACIÓN IRREGULAR

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante un operativo de control vehicular, efectivos incautaron un Jeep Renegade tras detectar irregularidades en la documentación presentada por el conductor.

Anoche, a eso de las 21:00, personal de la Comisaría Quitilipi, junto a agentes del Cuerpo de Operaciones Motorizadas (COM) y del Servicio Externo, realizaban un operativo de control motovehicular e identificación de personas sobre calle San Juan N° 145 de esa localidad.

Durante el procedimiento, la prevención interceptó un vehículo Jeep Renegade 1.8L Sport, color blanco, que era conducido por un joven de 28 años, quien manifestó que el rodado había sido adquirido por su padre en la provincia de Corrientes.

Al solicitarle la documentación, el conductor presentó una cédula y título de propiedad a nombre de una persona residente de Buenos Aires, pero no pudo justificar la tenencia ni la procedencia del vehículo.

Ante las dudas, los efectivos se comunicaron con el verificador del Registro del Automotor de Machagai, quien, tras consultar el sistema de la DNRPA, estableció que la cédula exhibida no se encontraba registrada, y que el vehículo figura como titular una persona de la provincia de Buenos Aires.

Por disposición de la Fiscalía de Investigación Penal en turno, a cargo del Dr. Soto, se ordenó el secuestro del vehículo y la notificación de actuaciones al conductor, quedando el rodado a disposición de la Justicia hasta completar las verificaciones correspondientes con personal idóneo.

Relacionado