CON EL RECHAZO DE LA REIMPRESIÓN DE BOLETAS, LLA TEME UNA POSIBLE FUGA DE VOTOS Y CONFUSIÓN EN EL ELECTORADO

Tras el rechazo de la reimpresión de boletas, LLA teme una posible fuga de votos y confusión en el electorado. (Foto: Juan Vargas/NA).

La Junta Electoral de Buenos Aires rechazó este jueves la reimpresión de las boletas que tienen la cara de José Luis Espert como primer candidato del oficialismo nacional. Tras la decisión, en la Alianza de La Libertad Avanza creen que esto podría generar confusión en los votantes y migración del voto.

“La consecuencia directa que puede hacer esto es que el voto vaya hacia otras fuerzas”, expresó una fuente del espacio. Y agregó: “También esto impulsa el desconcierto. Ya de por sí va a generar lío que se vote por primera vez con la Boleta Única Papel (BUP)”.

Antes de que se diera a conocer la decisión de la Justicia, en Casa Rosada ya adelantaban un fallo complejo. Otros, evitaban hacer proyecciones, y algunos relativizaban el asunto. Por ejemplo, Guillermo Francos dijo en diálogo con TN que no le parecía “tan necesaria la reimpresión de boletas”.

Fragmento de la Boleta Única de Papel (BUP) de la provincia de Buenos Aires: a la izquierda, en el espacio de LLA, aparecen Espert y Reichardt. (Foto: Junta Nacional Electoral)

No obstante, la principal razón que prendió alarmas en Balcarce 50 fue la declaración de Alejo Ramos Padilla, el juez federal con competencia electoral de La Plata. “La impresión de la Boleta Única duró aproximadamente quince días en el proceso anterior, lo que obliga a considerar los plazos operativos para evitar retrasos que puedan afectar el acto electoral”, dijo el magistrado este miércoles, tras una audiencia de la Junta Electoral con todas las partes para analizar el pedido libertario.

Ahora, La Libertad Avanza espera la otra decisión judicial, que deberá definir si Diego Santilli -que originalmente estuvo tercero en la lista de candidatos- pasa al primer lugar en reemplazo de Espert. A pesar de las intenciones del Gobierno, Ramos Padilla ya rechazó este pedido y la Cámara Nacional Electoral deberá dar el veredicto final.

Si este organismo también se niega a aceptar lo que piden los apoderados de LLA, Karen Reichardt asumirá como cabeza de la nómina. En ese caso, la cúpula presidencial aseguró que la campaña bonaerense seguirá girando en torno a Santilli.

Cómo sigue la campaña tras el rechazo de la Justicia a la reimpresión de las boletas

Luego del revés judicial de las boletas, en el Ejecutivo ya dieron gestos que demuestran algunos cambios en la estrategia electoral.

Por un lado, en PBA varios dirigentes llamaron a votar a la Alianza La Libertad Avanza, independientemente de los candidatos bonaerenses, y de qué lugar tomará cada uno de ellos para el día de los comicios.

Asimismo, el oficialismo busca polarizar con el peronismo, evitando la discusión con otras fuerzas políticas. “Esto no es una estrategia electoral. Es una característica propia del sistema político argentino. Se vivió en 2019: si al cambio le va mal no surge una opción superadora, si al cambio le va mal vuelve el kirchnerismo más rancio a destruir el país”.

El Gobierno espera la decisión de la Cámara Nacional Electoral para saber si Santilli podrá encabezar la boleta de PBA o no. (Foto: Prensa LLA).

Estas palabras tienen relación con uno de los principales lemas de campaña de Javier Milei, durante sus últimas recorridas. “La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, expresa el mandatario a diario.

Pero, además, la postura también es similar a los dichos de Fernando de Andreis, hombre del PRO que está en la lista de candidatos de LLA en CABA. “La elección es binaria. La alianza violeta y amarilla que formamos LLA+PRO tendrá, el 26 de octubre, un virtual balotaje contra el kirchnerismo, pero también contra otras listas que convergen incidentalmente en su ayuda: Lousteau, Manes, Ocaña, los candidatos de la Coalición, y otros rostros electorales dividirán el voto y favorecerán la hegemonía tóxica del peronismo. La situación ya la conocemos bien”, escribió.

Sus palabras fueron compartidas por Mauricio Macri, que sumó a través de X: “La mayoría de los que votaron así todavía se arrepiente”.

Según fuentes del espacio, la decisión del expresidente de salir a hablar del tema tuvo el objetivo de asegurar la posición del PRO a favor del modelo de Javier Milei.