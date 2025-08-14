MARGARITA BELÉN: DETIENEN A DOS PERSONAS LUEGO DE FUGARSE, EVADIENDO UN CONTROL DE GENDARMERÍA

Personal del Escuadrón 14 «Las Palmas» estaban apostados sobre la Ruta Provincial Nº 1, a la altura del puente nacional, cuando divisaron una camioneta.

El vehículo, al advertir la señalización de detención de los gendarmes para su respectivo control documentológico, giró bruscamente, dándose a la fuga en dirección a la localidad chaqueña de Margarita Belén.

Detenidos con marihuana.

En dicha acción, los involucrados descartaron por la ventanilla del vehículo paquetes amorfos de cannabis sativa. Estos mismos fueron hallados e incautados por los gendarmes luego de un rastrillaje en la vera de la traza vial.

Inmediatamente, se implementó un operativo cerrojo en forma conjunta y coordinada con efectivos de la Policía del Chaco. Así, interceptaron a la camioneta (en mencionada localidad) en la que viajaban dos personas mayores de edad.

La droga arrojada y encontrada.

En presencia de testigos, personal de la Fuerza llevó a cabo una requisa exhaustiva; hallando en uno de los habitáculos del rodado, cogollos de marihuana. Sumados a los bultos secuestrados anteriormente, dieron un peso total de 2 kilos y 630 gramos de la droga.

Interiorizados de los hechos, el Juzgado Federal de Resistencia Nº 2, dispuso el secuestro de la totalidad del estupefaciente, dos teléfonos celulares y la detención de los