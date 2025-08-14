MARGARITA BELÉN: DETIENEN A DOS PERSONAS LUEGO DE FUGARSE, EVADIENDO UN CONTROL DE GENDARMERÍA
Trasladaban cogollos y paquetes con cannabis sativa. Estos últimos fueron descartados a la vera de la traza vial, al advertir la presencia de los uniformados apostados sobre la Ruta Provincial Nº 1.
Personal del Escuadrón 14 «Las Palmas» estaban apostados sobre la Ruta Provincial Nº 1, a la altura del puente nacional, cuando divisaron una camioneta.
El vehículo, al advertir la señalización de detención de los gendarmes para su respectivo control documentológico, giró bruscamente, dándose a la fuga en dirección a la localidad chaqueña de Margarita Belén.
En dicha acción, los involucrados descartaron por la ventanilla del vehículo paquetes amorfos de cannabis sativa. Estos mismos fueron hallados e incautados por los gendarmes luego de un rastrillaje en la vera de la traza vial.
Inmediatamente, se implementó un operativo cerrojo en forma conjunta y coordinada con efectivos de la Policía del Chaco. Así, interceptaron a la camioneta (en mencionada localidad) en la que viajaban dos personas mayores de edad.
En presencia de testigos, personal de la Fuerza llevó a cabo una requisa exhaustiva; hallando en uno de los habitáculos del rodado, cogollos de marihuana. Sumados a los bultos secuestrados anteriormente, dieron un peso total de 2 kilos y 630 gramos de la droga.
Interiorizados de los hechos, el Juzgado Federal de Resistencia Nº 2, dispuso el secuestro de la totalidad del estupefaciente, dos teléfonos celulares y la detención de los