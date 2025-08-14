DETUVIERON A UN JOVEN SOSPECHADO DE ROBAR CAJAS DE LECHE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO

Efectivos de la División de Delitos contra la Propiedad detuvieron esta tarde a un joven de 24 años tras ser encontrado con 28 paquetes de leche en polvo, que serían parte de un cargamento robado días atrás de una dependencia del Ministerio de Desarrollo Humano .

Una trabajadora del lugar hizo una denuncia al notar la falta de 23 cajas de leche que estaban destinadas a programas sociales. A partir de ahí, los investigadores siguieron pistas que señalaban a un grupo de personas como posibles responsables, y entre ellos estaba el joven detenido.

Horas más tarde, efectivos de la Comisaría local continuaron con los rastrillajes y encontraron otros 21 paquetes de leche, ocultos en una zona boscosa de la jurisdicción, según la información de la Comisaría.

Consultado con la Fiscal N°14, dispuso la aprehensión del joven por «Supuesto Robo». La investigación continúa para dar con el segundo sospechoso.