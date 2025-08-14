AGENDA OFICIAL DEL GOBIERNO DEL CHACO

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Jueves 14 de agosto

8:00 Hs- Inauguración de Espacio para Adultos Mayores.

Lugar: Centro de Salud de Villa Hortencia, Pasteur 4190, Barranqueras.

9:30 Hs- Anuncio de la Expo Rural 2025 en la Sociedad Rural (Av. Sarmiento al 301)

-Ministerio de la Producción.

10:00 Hs- Jornada de Prevención y Promoción de Salud Integral en Adolescentes.

-Lugar: EET N° 24 (Vélez Sarsfield 20)

-Programa Fortaleza

-Subsecretaría de Juventud.

10:30 Hs- En el Salón Obligado, rueda de prensa del presidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Fabio Vázquez.

-Lanzamiento del Torneo Pre Federal de Básquet.

📍 En EL IMPENETRABLE

-Operativo Interfluvio 128, Jornada 4-

8:00 Hs- SIN INTERMEDIARIOS, se entregará Agua y módulos alimentarios en los Parajes: El Canal, San Luis, El Escondido, El Toroltay, El Colchón, Cabeza de Buey, El Telasco y Pellegrini.

🌙 Por la noche:

20:00 Hs- “Acceso a la vivienda propia” nueva reunión del Banco de Proyectos Privados de Fideicomisos Inmobiliarios.

Lugar: Federación Económica (Perón 111)

💪 Los esperamos‼️

