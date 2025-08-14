VILLA BERTHET: UNA MAMÁ CON SUS DOS HIJOS TERMINARON LESIONADOS, TRAS VOLCAR CON SU AUTOMÓVIL
El hecho se dio este miércoles por la tarde, cuando la conductora perdió el control de su vehículo, despistó y volcó en un camino vecinal.
Este miércoles, a eso de las 19.30, se produjo el despiste y vuelvo de un automóvil en un camino vecinal, distante a unos 8 kilómetros del casco urbano del Lote 14.
Al lugar acudieron agentes de la comisaría local junto a una ambulancia, para asistir a los lesionados.
Al llegar, hallaron un automóvil Chevrolet Corsa, gris, en el que se desplazaba una mujer de 26 años, junto a sus hijos de 5 y 2 años.
Los tres fueron asistidos y trasladados al hospital local, donde ingresaron con «traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento», en lo que respecta a la madre; el niño de 5 fue diagnosticado con «escoriaciones en rostro y hematomas en pie izquierdo», mientras que el más pequeño presentaba «fractura de fémur izquierdo», por lo que fue derivado al Hospital Pediátrico de Resistencia.