VILLA BERTHET: UNA MAMÁ CON SUS DOS HIJOS TERMINARON LESIONADOS, TRAS VOLCAR CON SU AUTOMÓVIL

Este miércoles, a eso de las 19.30, se produjo el despiste y vuelvo de un automóvil en un camino vecinal, distante a unos 8 kilómetros del casco urbano del Lote 14.

Al lugar acudieron agentes de la comisaría local junto a una ambulancia, para asistir a los lesionados.

Al llegar, hallaron un automóvil Chevrolet Corsa, gris, en el que se desplazaba una mujer de 26 años, junto a sus hijos de 5 y 2 años.

Los tres fueron asistidos y trasladados al hospital local, donde ingresaron con «traumatismo de cráneo sin pérdida de conocimiento», en lo que respecta a la madre; el niño de 5 fue diagnosticado con «escoriaciones en rostro y hematomas en pie izquierdo», mientras que el más pequeño presentaba «fractura de fémur izquierdo», por lo que fue derivado al Hospital Pediátrico de Resistencia.