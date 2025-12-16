MARCELO MORETTI NO PIENSA RENUNCIAR EN SAN LORENZO NI TOMARSE LICENCIA: ASÍ RATIFICÓ SU CONTINUIDAD
Antes de la reunión de Comisión Directiva, Marcelo Moretti confirmó que no renunciará ni pedirá licencia y seguirá al frente de San Lorenzo.
Marcelo Moretti dejó clara su postura en medio de una jornada clave para la vida institucional de San Lorenzo. Antes de la reunión de Comisión Directiva, el presidente del club confirmó que continuará al frente de la institución y descartó de plano tanto la renuncia como la posibilidad de tomarse licencia.
El encuentro de la Comisión Directiva estaba convocado para este martes a las 11 en el palco del estadio Pedro Bidegain, pero no pudo desarrollarse con normalidad debido a que varios dirigentes debieron presentarse ante el Ministerio Público Fiscal. Por ese motivo, la reunión pasó a un cuarto intermedio y se reanudará a partir de las 17, momento en el que se esperan definiciones clave sobre la conducción política del club y los pasos a seguir en el corto plazo.
La postura de Marcelo Moretti ante la Comisión Directiva
Uno de los dirigentes que asistió a la citación judicial fue el propio Moretti, quien hizo pública su posición antes de la reanudación del cónclave. “No voy a renunciar. Estamos analizando para que San Lorenzo pueda tener la política y la continuidad que debe tener. La acefalía no es lo recomendable en estos casos”, expresó el presidente azulgrana.
Además, confirmó que estará presente en la segunda parte de la reunión de Comisión Directiva y llamó a actuar con prudencia en un contexto delicado para la institución. En la misma línea, agregó: “Hay que ser muy cautos y estar tranquilos. Acordar con ciertos sectores de la oposición, también con el oficialismo. Entender que la situación es delicada”.
El respaldo de AFA y el futuro inmediato de San Lorenzo
Moretti también destacó el apoyo recibido por parte de la Asociación del Fútbol Argentino. “Agradecemos como siempre el apoyo de AFA, de Chiqui Tapia y Pablo Toviggino. Es importante que tengamos la madurez política para entender la situación y hoy salir con un arca de comisión directiva para que San Lorenzo siga su curso natural y empezar a reencausar un montón de cuestiones que quedaron frenadas”, sostuvo.
Por último, el presidente aseguró que tomarse licencia no es una alternativa y que su intención es continuar con el mandato con él a la cabeza. Las próximas horas serán determinantes para definir cómo quedará conformada la cúpula política y quiénes estarán a cargo de las decisiones cotidianas del club.