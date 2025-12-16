Marcelo Moretti no piensa renunciar en San Lorenzo ni tomarse licencia: así ratificó su continuidad

El encuentro de la Comisión Directiva estaba convocado para este martes a las 11 en el palco del estadio Pedro Bidegain, pero no pudo desarrollarse con normalidad debido a que varios dirigentes debieron presentarse ante el Ministerio Público Fiscal. Por ese motivo, la reunión pasó a un cuarto intermedio y se reanudará a partir de las 17, momento en el que se esperan definiciones clave sobre la conducción política del club y los pasos a seguir en el corto plazo.