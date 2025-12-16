EL IMPORTANTE CONTRATO QUE RACING LE OFRECIÓ A GUSTAVO COSTAS

El dolor de Gustavo Costas tras el subcampeonato de Racing

«Me duele muchísimo perder este título teniéndolo tan cerca”, arrancó Gustavo Costas en conferencia de prensa, visiblemente afectado después de la derrota por penales ante Estudiantes por la final del Torneo Clausura, y tampoco se refirió a su continuidad.

«Agradezco a toda la gente de Racing, por lo que alentaron. De corazón, hay que seguir adelante», prosiguió. La frase final del DT marcó su estado de ánimo tras el duro cierre del año: «Pienso que podríamos haber llegado a ganar algo más. Yo dije que venía a ganar y no a competir… me quedo en deuda», cerró Costas, quien renovará su contrato y buscará revancha el año que viene.