Legisladoras de la Ciudad de México se trenzaron a golpes y tirones de pelo en plena sesión

Integrantes del Partido de Acción Nacional (PAN) y de Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) protagonizaron el lunes de esta semana in viral lastimoso al pelearse a golpes y tirones de pelo en medio de una sesión del Congreso de la Ciudad de México.

El temario de la sesión era delicado y los nervios estaban de punta: tenía que debatirse la extinción del INFO CDMX, que es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.

En ese marco la diputada Daniela Gisela Álvarez (PAN) acusó al bloque Morena de no cumplir con el acuerdo para que la nueva dependencia sea un órgano colegiado y no uno que tuviera una sola persona al frente, y amenazó: «Tomaremos la tribuna toda vez que no vamos a permitir que se violente el derecho a la transparencia de la ciudadanía en México».

La diputada panista, que es presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales e Iniciativas Ciudadanas, se presentó con sus colegas de bancada para tomar la tribuna, y los legisladores morenistas quisieron hacer lo mismo llegando hasta la mesa directiva.

Toda la secuencia quedó registrada por los celulares de testigos en el recinto, que grabaron sin querer el momento en que Yuriri Ayala (Morena) golpeó en la cabeza a Álvarez.