TRAGEDIA EN MÉXICO: SE ESTRELLÓ UN JET PRIVADO Y MURIERON 10 PERSONAS
El avión se desplomó cerca del Aeropuerto de Toluca. Fallecieron los dos pilotos junto a ocho pasajeros, entre ellos, tres menores de edad.
La aeronave modelo Cessna Citation 650, matrícula XA-PRO pertenecía a la empresa Jet Pro y provenía del Aeropuerto de Acapulco, en la costa de Guerrero, y se dirigía a Tuluca, donde se tenía programada su llegada a las 12:29 (hora local).
Los informes preliminares indicaron que el piloto llegó a comunicarse con la torre de control para reportar que se estaban desplomando. Apenas unos segundos después ocurrió la colisión que dejó una enorme columna de humo negra que pudo verse a varios kilómetros de distancia.
Al lugar acudieron los cuerpos de emergencia del estado de México y bomberos de Toluca y San Mateo Atenco, quienes tardaron más de dos horas en controlar y sofocar el fuego. En tanto, personal de la Guardia Nacional y la Marina acordonaron la zona y resguardaron el perímetro hasta la llegada de los peritos.
Tras el accidente aéreo, se informó que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), la Dirección de Análisis de Accidentes e Incidentes de Aviación (DAAIA) y la Dirección de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) se encuentran realizando la investigación correspondiente.