Tragedia en México: se estrelló un jet privado y murieron 10 personas

Un jet privado se estrelló el lunes cerca del Aeropuerto Internacional de Toluca, México, provocando la muerte de diez personas, incluyendo el piloto, el copiloto y ocho pasajetos, entre ellos, tres menores de edad.

El accidente aéreo ocurrió ayer a las 12.31 (hora local) en San Pedro Totoltepec, a unos 800 metros de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional de Toluca Adolfo López Mateos, sobre un galpón y al lado de una cancha de fútbol.

De acuerdo con el plan de vuelo, el jet privado transportaba a ocho pasajeros que identificados como Raúl Gómez Ruiz, de 60 años; Olga Janine Buenfil Cardone, de 60; Gustavo Palomino Olet, de 50; Ilse Liseth Hernández Téllez, de 32, Raúl Gómez Buenfil de 31; y los menores Ximena, Raúl y Natalia de 9, 4 y 2 años, respectivamente.

En tanto, el piloto fue identificado como Juan Carlos Olivares, y el copiloto, Walding Sánchez Manzano.