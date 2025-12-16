ACTIVIDADES EN NAVIDAD Y FIN DE AÑO: “VIVAMOS LA TEMPORADA MÁGICA EN RESISTENCIA”

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Durante el período navideño, Papá Noel estará presente en la Peatonal de Resistencia, llevando ilusión y alegría a los más pequeños junto a sus familias. Además, junto a la Asociación de Hoteles y al Municipio de Resistencia, se realizará una representación de los tradicionales Reyes Magos, que recorrerá la peatonal y el microcentro capitalino.

Este martes, el Instituto de Turismo del Chaco, la Cámara de Comercio de Resistencia y la Municipalidad de la capital chaqueña presentaron el cronograma de actividades previsto para celebrar las fiestas de Fin de Año en la capital chaqueña, con propuestas culturales, recreativas y beneficios comerciales pensados para familias y visitantes.

La presidente del Instituto de Turismo, Verónica Mazzarolli, destacó que el objetivo es transmitir un mensaje de paz y unión. “Queremos que las familias puedan disfrutar de estas fechas tan importantes, por eso anunciamos distintas actividades y beneficios, como compras en cuotas y bonificaciones en los comercios”, expresó.

En ese marco, Mazzarolli remarcó la continuidad de acciones para fortalecer el comercio local tras el éxito de la Noche de las Peatonales. Las promociones incluyen beneficios con el Nuevo Banco del Chaco S.A., con cuatro cuotas sin interés y un 20 % de bonificación, o diez cuotas sin interés para compras realizadas con Tarjeta Tuya en comercios adheridos.

De la presentación participaron también el presidente de la Cámara de Comercio de Resistencia, Juan Martín Alfonso, y la secretaria de Turismo y Cultura del Municipio de Resistencia, Bárbara Losch Rosciani.

Sorteo de órdenes de compra

El titular de la Cámara de Comercio adelantó que se realizará un importante sorteo de órdenes de compra, a través de una iniciativa conjunta entre la Cámara de Comercio, la Secretaría de Centros Comerciales a Cielo Abierto y la CAME. Los comercios adheridos entregarán cupones a sus clientes para participar del sorteo.

El mismo se llevará a cabo el lunes 29 de diciembre y tendrá como premios órdenes de compra que deberán utilizarse en el comercio ganador del cupón.

Propuestas para vivir la Navidad en Resistencia

Por su parte, la secretaria de Turismo y Cultura del Municipio, Bárbara Losch Rosciani, explicó que se realizará la segunda edición de “Disfrutar y Vivir la Navidad en Resistencia”, una propuesta destinada a vecinos y turistas que visiten la ciudad durante las fiestas y realicen sus compras en la peatonal.

Entre las actividades previstas se destaca la presencia de Papá Noel del 18 al 23 de diciembre, de 18 a 21 horas, para que los niños puedan dejar sus deseos y mensajes para las fiestas.

Además, el sábado se desarrollará una edición especial del programa Subite a la Bici, con una recorrida temática navideña por distintos puntos de la ciudad. El circuito incluirá paradas en el Hospital Pediátrico, el Parque de la Democracia y la Plaza 25 de Mayo, donde se encuentran el árbol de Navidad y el pesebre.

