MARCELO GALLARDO RECUPERÓ A NUEVE JUGADORES EN RIVER PARA VISITAR A TALLERES POR EL TORNEO CLAUSURA
Entre regresos de las selecciones, jugadores recuperados de lesiones y sanciones cumplidas, Gallardo contará con más variantes para enfrentar a Talleres.
El plantel de River retomó los entrenamientos con novedades positivas para Marcelo Gallardo, que volverá a contar con nueve jugadores que estaban ausentes por diferentes motivos. El equipo necesita levantar cabeza tras cuatro derrotas consecutivas y buscará hacerlo este sábado ante Talleres, desde las 22.15 en el Mario Alberto Kempes.
Los nueve futbolistas que Gallardo vuelve a tener disponibles
1. Juan Carlos Portillo: el mediocampista cumplió su sanción tras ser expulsado ante Rosario Central y podría volver al once titular frente a su exclub.
2. Gonzalo Montiel, 3. Lautaro Rivero y 4. Marcos Acuña: regresan de la convocatoria con la Selección argentina.
5. Juan Fernando Quintero y 6. Kevin Castaño: se reincorporan tras representar a la Selección colombiana.
7. Matías Galarza Fonda: volvió de su participación con la Selección paraguaya.
8. Jeremías Ledesma: el arquero recibió el alta médica tras una molestia muscular y será parte del viaje a Córdoba.
9. Gonzalo “Pity” Martínez: dejó atrás su lesión y podría integrar el banco de suplentes.
Marcelo Gallardo y las opciones de River para recomponer el equipo golpeado
Con la vuelta de varias figuras, el Muñeco analiza realizar modificaciones en el once inicial, disconforme con el rendimiento del último encuentro. Además, el experimentado entrenador podrá volver a contar con Agustín Ruberto, quien sumó minutos en Reserva tras recuperarse de una lesión ligamentaria, aunque seguirá su puesta a punto en esa categoría.
Cuándo y dónde ver River vs. Talleres por el Torneo Clausura 2025
El partido entre Talleres y River se jugará el sábado 18 de octubre a las 22.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Ariel Penel. El encuentro podrá verse en vivo por TNT Sports y será clave para el Millonario, que buscará romper una racha de más de un mes sin triunfos en el certamen local.