Marcelo Gallardo recuperó a nueve jugadores en River para visitar a Talleres por el Torneo Clausura

8. Jeremías Ledesma: el arquero recibió el alta médica tras una molestia muscular y será parte del viaje a Córdoba.

9. Gonzalo “Pity” Martínez: dejó atrás su lesión y podría integrar el banco de suplentes.

Marcelo Gallardo y las opciones de River para recomponer el equipo golpeado

Con la vuelta de varias figuras, el Muñeco analiza realizar modificaciones en el once inicial, disconforme con el rendimiento del último encuentro. Además, el experimentado entrenador podrá volver a contar con Agustín Ruberto, quien sumó minutos en Reserva tras recuperarse de una lesión ligamentaria, aunque seguirá su puesta a punto en esa categoría.

Cuándo y dónde ver River vs. Talleres por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Talleres y River se jugará el sábado 18 de octubre a las 22.15 en el Estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Ariel Penel. El encuentro podrá verse en vivo por TNT Sports y será clave para el Millonario, que buscará romper una racha de más de un mes sin triunfos en el certamen local.