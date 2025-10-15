DONALD TRUMP DA LUZ VERDE A LA CIA PARA REALIZAR ACCIONES ENCUBIERTAS EN VENEZUELA, SEGÚN THE NEW YORK TIMES

La medida representa un nuevo paso en la escalada de la presión de Washington contra el régimen de Nicolás Maduro.

El Departamento de Estado duplicó a u$s50 millones la recompensa por la captura de Maduro, a quien acusa de liderar el supuesto Cártel de los Soles. Además, el Pentágono informó al Congreso que el presidente Trump considera que Estados Unidos se encuentra en un conflicto armado contra el narcotráfico, un marco conceptual que sustenta las agresivas acciones recientes.