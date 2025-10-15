DETUVIERON A UN HOMBRE DENUNCIADO POR ABUSO SEXUAL Y RECUPERARON UNA MOTO SUSTRAÍDA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Se trata de dos hechos que los efectivos de la Quinta esclarecieron con poco más de una hora de diferencia.

Pasado el mediodía, los efectivos detuvieron a un hombre buscado por una causa de abuso sexual, hecho denunciado por su propia hermana. El ciudadano fue detenido inmediatamente y trasladado a la unidad policial. Posteriormente, los agentes siguieron con las tareas de prevención y recuperaron una motocicleta sustraída.

Cerca de las 13, los efectivos circulaban por el barrio Juan Bautista Alberdi cuando detuvieron a un hombre de 44 años que fue denunciado por su propia hermana bajo la causa de “supuesto abuso sexual con acceso carnal calificado por el vínculo y convivencia preexistente”. El ciudadano terminó detenido y los efectivos siguieron con sus tareas de prevención por la ciudad.

Poco después, mientras investigaban el hurto de una moto Keller KN de 110 cilindradas y, cerca de las 14:30, vieron a una persona que sacaba el vehículo sustraído de entre unos arbustos por avenida Chaco al 3300, aproximadamente. El sospechoso se dio a la fuga, pero abandonó la moto que fue incautada por los policías y devuelta a su dueña

