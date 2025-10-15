SCOTT BESSENT AFIRMÓ QUE LA COMPRA DE PESOS DE ESTADOS UNIDOS «TOTALIZARÍA USD$40.000 MILLONES PARA ARGENTINA»

Más que un milagro lo que el Gobierno de Javier Milei busca por estos días es un salvataje para reestablecer las reservas del Banco Central de la República Argentina, para lo cual el titular del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, anticipó que ese país desembolsará una suma de dólares que «totalizaría 40.000 millones».

Técnicamente, el Tesoro de los Estados Unidos avanzó con la compra de pesos por un valor de U$S 20.000 millones por el «swap», pero además podrían sumarse otros U$S 20.000 llegados del sector privado, siempre y cuando las elecciones del 26 de octubre sean positivas para La Libertad Avanza

«Estamos trabajando en una facilidad de U$S 20.000 millones que estaría junto a nuestra línea de swap, con bancos privados y fondos soberanos que, creo, apuntarían más al mercado de deuda. Así que eso totalizaría U$S 40.000 millones para Argentina», dijo Bessent a medios apostados en Washington DC.

Las declaraciones de Bessent se dan en horas en que su área adquiere pesos en el mercado cambiario argentino y los presidentes Donald Trump y Javier Milei se reunieron en la Casa Blanca para lo que fue un encuentro lleno de momentos virales pero sin un sólo anuncio en materia económica o de cualquier otro tema.