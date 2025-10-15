LA CHICANA DEL DIABLITO ECHEVERRI A EQUI FERNÁNDEZ POR LA FINAL DE BOCA EN LA COPA LIBERTADORES
Los argentinos del Bayer Leverkusen protagonizaron un divertido cruce cuando Echeverri recordó la derrota del Xeneize ante Fluminense en la final de la Libertadores 2023.
El Bayer Leverkusen de Alemania organizó un desafío de opciones con sus jugadores para compartir en redes sociales, y los argentinos Claudio «Diablito» Echeverri y Ezequiel «Equi» Fernández fueron protagonistas de una secuencia que se viralizó por su divertido cruce que fue furor en las redes sociales.
Cuando ambos futbolistas debían elegir entre ganar la Copa Libertadores o la Champions League, el Diablito lanzó una sonrisa cómplice y apuntó: “Uh, esta es una pregunta dura para vos”. Entre risas, Equi, identificado con Boca, respondió con gestos de resignación, mientras el chaqueño remató la broma: “Vos perdiste la final y yo la semifinal”.
Sin lugar a dudas que se trató de un momento muy divertido y que tuvo un gran impacto en internet ya que distintos usuarios, sean hinchas del Xeneize o el Millonario, recordaron los momentos en que ambos futbolistas vestían las camisetas de esos clubes.
El intercambio hizo referencia a los recientes pasos de ambos en el torneo continental. Fernández fue titular en el Boca que perdió la final 2023 ante Fluminense en el Maracaná, mientras que Echeverri integró el plantel de River que cayó en semifinales ante Atlético Mineiro al año siguiente. Pese a la rivalidad histórica entre sus clubes de origen, ambos coincidieron en la respuesta final: “Ganar la Copa Libertadores”, por encima de levantar la Champions League, título que ahora buscan con el Leverkusen.
Echeverri y Fernández compartieron vestuario en el seleccionado argentino Sub 23 durante los Juegos Olímpicos de París 2024, y desde esta temporada se reencontraron en el conjunto alemán. Su buena relación quedó reflejada en el video, que mostró toda la buena onda entre dos jóvenes talentos argentinos que hoy brillan en Europa y que siguen buscando mejorar su nivel continuamente para volver a estar en la consideración de Lionel Scaloni para el próximo Mundial que se llevará adelante en 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.