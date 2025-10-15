RESISTENCIA: HOMICIDIO Y DISTURBIOS EN EL SUR DE LA CIUDAD
PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080
Un violento hecho se registró este miércoles por la tarde en pasaje Duvivier al 2000, donde una persona fue hallada sin signos vitales tras un enfrentamiento armado que desató un desorden con más de 50 personas involucradas.
En el lugar intervinieron Comisarías Séptima y Quinta, Infantería, Bomberos, Investigaciones, Tanatológico y personal de distintas unidades policiales. La víctima, identificada como Salinas Gaston de 37 años, fue trasladado al IMCIF para la autopsia.
Tres personas de 22, 19 y 17 años fueron conducidas hacia la unidad policial para determinar su participación en el hecho. Durante el operativo se secuestraron vainas servidas y un arma de fabricación casera.
La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y dar con los responsables.