MARAVILLA MARTÍNEZ ALCANZÓ LOS 50 GOLES EN RACING: VA TRAS LOS PASOS DE DIEGO MILITO
El delantero convirtió ante Vélez, provocó la expulsión de Magallán y se metió en el podio de los máximos artilleros de la Academia en el siglo XXI.
Adrián “Maravilla” Martínez atraviesa un momento inolvidable con la camiseta de Racing. El atacante de 32 años, que llegó desde Campana para convertirse en uno de los pilares ofensivos de la Academia, alcanzó los 50 goles con la celeste y blanca en apenas 82 partidos oficiales.
Su último grito se dio en el triunfo por 1 a 0 frente a Vélez en Liniers, por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores, un tanto que no solo significó una ventaja clave para el equipo de Gustavo Costas, sino también un hito personal que lo coloca entre los grandes goleadores de la institución en los últimos tiempos.
El impacto de Maravilla no se limitó únicamente a su gol. Durante el duelo se mostró combativo, buscando permanentemente el roce con los defensores rivales. Fue protagonista de un cruce áspero con Lisandro Magallán, quien, condicionado por una amarilla, terminó expulsado tras una infracción sobre Juan Nardoni.
Maravilla Martínez va por un récord de Diego Milito en Racing
Con su tanto frente al Fortín, Martínez quedó a solo nueve goles de alcanzar a Diego Milito, quien cerró su etapa en Racing con 59 conquistas. Además, ya se ubica en el podio de artilleros académicos del siglo XXI, solamente detrás de Milito y de Lisandro López, máximo referente de los últimos tiempos con 79 goles. En este camino, el delantero no solo aportó goles, sino también 13 asistencias que evidencian su aporte colectivo.
En la presente Copa Libertadores, Martínez es uno de los grandes protagonistas. Participó directamente en nueve tantos de los nueve partidos que disputó Racing: convirtió siete (incluidos un doblete a Colo Colo y otro a Peñarol) y dio dos asistencias más. Su presencia fue decisiva para que la Academia sueñe con volver a una semifinal continental después de 28 años.
El jugador del partido: los números de Maravilla Martínez ante Vélez
Tras la victoria, el goleador compartió su fórmula con humildad: “Más que nada tengo que agradecer al equipo, porque siempre crean situaciones para que yo solo tenga que empujarla. Son rebotes que valen, pero hay que estar ahí”.
Consciente de la importancia del triunfo, el atacante se mostró ilusionado con la revancha en Avellaneda: “Ojalá este gol sirva para llevarnos a semifinales. Sabemos que Vélez es un gran equipo, pero estamos preparados para dar pelea”.