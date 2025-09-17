Melania Trump sorprende al romper el protocolo con la realeza británica: qué pasó

El presidente estadounidense Donald Trump, acompañado de su esposa Melania, llegó el miércoles al castillo de Windsor, donde fue recibido por los reyes de Inglaterra y los príncipes de Gales, en el primer día de su visita de Estado a Reino Unido.

El helicóptero Marine One que transportaba a Trump, el único presidente estadounidense en realizar una segunda visita oficial a Reino Unido, aterrizó alrededor de las 12h15 (11h15 GMT) en el recinto real, donde estaba prevista una ceremonia de una magnitud sin precedentes en su honor.

Mientras el presidente estrechaba la mano del rey, se disparó simultáneamente un saludo de 41 cañonazos con seis cañones de la Primera Guerra Mundial en el jardín este del castillo, mientras se producía una exhibición similar en la Torre de Londres, en el centro de la capital.

Minutos después, en redes sociales muchos señalaron que Melania no hizo la tradicional reverencia al saludar a los reyes Carlos y Camila.