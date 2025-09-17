Los operativos fueron realizados en Margarita Belén, Villa Ángela y zona rural de La Escondida.

La Dirección General de Seguridad Rural y Ambiental intervino en la localidad de Margarita Belén. Allí, por orden judicial en la causa “Maltrato Animal”, se allanó la vivienda de un hombre de 30 años, donde secuestraron un guacamayo azul y amarillo y una jaula. El ave fue entregada a la Fundación Carayá Roga, donde la directora verificó su estado y dispuso atención veterinaria.

En otro operativo, el personal de la Division Operaciones Rurales Villa Ángela, esclareció un hecho de abigeato denunciado por un productor caprino. Como resultado, lograron la demora de un sujeto de 27 años, quien habría faenado un animal y vendido el otro. Se incautó un cabrito de un mes de vida y unos 10 kilos de carne caprina.

Por último, el personal de la Division Rural Colonia Popular, en el marco de un operativo preventivo llevado a cabo zona Rural La Escondida, La Verde, Makalle y Puerto Tirol culmino con resultado positivo.

De esta forma, interceptaron una camioneta que trasladaba dos vacunos. Uno de ellos presentaba señales recientes de marcación, y la documentación exhibida no coincidía con la cantidad transportada. Se dio intervención a la Dirección de Ganadería, que dispuso la notificación por infracción a la Ley 486-C de Marcas y Señales al conductor 40 años.