MANTENIENDO Y MEJORANDO LOS ESPACIOS VERDES
La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Juan José Castelli continúa con tareas de desmalezado en el ingreso principal a la ciudad. Este amplio espacio verde, muy concurrido por vecinos y visitantes, recibe un cuidado permanente por parte del municipio.
Las cuadrillas trabajan en el mantenimiento de los árboles de la banquina mediante podas de formación, además del corte prolijo del césped, preservando así uno de los puntos de encuentro más elegidos por los jóvenes y uno de los espacios más atractivos de la ciudad.
El municipio reafirma su compromiso, teniendo como prioridad el cuidado y mantenimiento de los espacios verdes, garantizando lugares limpios, seguros y agradables para toda la comunidad.