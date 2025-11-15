LAS  BREÑAS TRES DEMORADOS POR CAUSAR DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

Agentes intervinieron en una esquina céntrica tras el comportamiento violento de tres hombres que estaban alcoholizados.

Este sábado, alrededor de las 16:55, personal de la Comisaría de Las Breñas acudió a la intersección de avenida Jones y San Martín, donde tres individuos estaban ocasionando disturbios en la vía pública.

Los hombres, todos mayores de edad y visiblemente alcoholizados, se encontraban generando desorden y alterando la tranquilidad del lugar. Tras ser reducidos y trasladados a la unidad policial, se informó de la situación al Juzgado de Paz local, que ordenó labrar las actas contravencionales correspondientes por infracción a los artículos 60° y 78° del Código de Faltas.

