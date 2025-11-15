PATRICIA BULLRICH CELEBRÓ EL VEREDICTO CONTRA LOS SENA Y APUNTÓ AL » SILENCIO DE CIERTO FEMINISMO

Patricia Bullrich.

Una vez conocido el veredicto tras la deliberación que se inició el viernes último, Patricia Bullrich celebró la condena a César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, líderes del clan, calificando que se hizo justicia “clara y ejemplar”.

«Se hizo justicia. Y la justicia, cuando llega, tiene que ser clara y ejemplar”, indicó la ministra de Seguridad en redes sociales, señalando que “estuve en el barrio de los Sena. Feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente. Así se sentían”.

Para Bullrich, “a Cecilia Strzyzowski la asesinaron y la quemaron durante horas. Creyeron que la protección política y el silencio de cierto ‘feminismo’ los iba a salvar. No los salvó nada. Fueron acusados. Van presos”, concluyó la senadora electa por La Libertad Avanza (LLA).

Veredicto del jurado: seis culpables y una sola inocente César Sena, quien era pareja de la víctima, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, mientras que sus padres lo fueron en carácter de partícipes primarios del mismo delito.