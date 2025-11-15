PATRICIA BULLRICH CELEBRÓ EL VEREDICTO CONTRA LOS SENA Y APUNTÓ AL » SILENCIO DE CIERTO FEMINISMO
La ministra de Seguridad aseguró que los Sena se sentían «feudales, dueños del territorio y de la vida de la gente», pero «la Justicia fue clara y ejemplar».
Veredicto del jurado: seis culpables y una sola inocente
César Sena, quien era pareja de la víctima, fue declarado culpable del delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por haberse cometido en contexto de violencia de género, mientras que sus padres lo fueron en carácter de partícipes primarios del mismo delito.
En tanto, Griselda Reynoso fue la única declarada no culpable, por lo que su abogada defensora, Celeste Ojeda, pidió que se dicte la absolución de su asistida y la jueza técnica Dolly Fernández accedió, ordenando su inmediata libertad.
Finalmente, las penas que deberá cumplir cada uno de los imputados hallados culpables este sábado serán determinaras en una audiencia de cesura que convocará la jueza Fernández en los próximos días.