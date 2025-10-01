MAKALLÉ- DETUVIERON A UN HOMBRE DE 47 AÑOS POR SUPUESTO HOMICIDIO: TENÍAN CONFLICTO DE VIEJA DATA

PORTICO NOTICIAS 3644-405972 / 3644-404921 _PORTICO FM 3644-688080

La víctima estaba en un campo junto a un conocido cuando apareció el dueño del lugar y le disparó. Fue detenido momentos después junto con un joven por intentar encubrir lo que pasó.

El hecho ocurrió en la noche de ayer en una zona rural conocida como Colonia Mixta y sacudió a la localidad chaqueña, un hombre de 47 años mató a otro de 30 con un disparo de escopeta, en medio de un conflicto que, según vecinos, venía de larga data.

El cuerpo fue hallado a la vera del campo por personal de la comisaría local, que llegó junto a efectivos de la División Delitos Contra las Personas, el Gabinete Científico y la Fiscalía N°13. Allí se supo que entre el agresor y la víctima había problemas desde hacía tiempo, e incluso una orden judicial que le prohibía al detenido acercarse al fallecido.

Dos personas que estaban cerca del lugar, de 27 y 25 años, declararon que los conflictos eran constantes y que el autor del disparo ya había dicho que quería hacerle daño a la víctima.

Horas después, el presunto autor fue demorado por los efectivos. Además, otro joven de 26 años que estaba con la víctima en el momento del ataque también quedó detenido, ya que habría dado declaraciones contradictorias y se sospecha que intentó encubrir lo ocurrido.

En la casa del agresor se hizo un allanamiento. La policía secuestró un revólver calibre 32 y un rifle calibre 22 con mira telescópica, pero no encontraron la escopeta que habría sido usada en el homicidio. Además, se retiraron las tarjetas de memoria de las cámaras de seguridad del lugar para analizar las imágenes.

